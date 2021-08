DOC NELLE TUE MAN, REPLICA/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: problemi per Elisa

Seppur in replica, l’appuntamento con Doc-Nelle tue mani continua ad essere molto seguito dal pubblico di Rai 1. In attesa dei nuovi episodi, su cui, al momento, ci sono poche anticipazioni per volere della produzione, riviviamo i momenti successivi a quelli in cui nostro protagonista, il dottor Andrea Fanti, comprende che l’uomo che gli ha sparato, causando poi la sua perdita di memoria, era in realtà furioso per la morte di suo figlio, avvenuta proprio nel suo ospedale. Intanto gli sforzi di Andrea per rtrovare i ricordi perduti sono estenuanti e ben poco lo aiuta l’ex moglie Agnese. Intanto anche i giovani dottori dell’ospedale vivono momenti confusi, come Gabriel e Elisa, il cui rapporto diventa sempre più complicato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cause ed effetti e L’imprevisto sono i titoli degli episodi in replica oggi, 5 agosto, di Doc Nelle tue Mani. Il medical drama di Rai1 continua la sua corsa questo mese in replica e mentre il finale si avvicina a grandi passi, i fan sono pronti ad assistere ai nuovi episodi che riporteranno Agnese e Andrea di nuovo dalla stessa parte e non solo. Il Fanti non riesce ancora a ricordare quello che è successo davvero prima dello sparo e come abbia fatto a lasciare che il suo paziente morisse e così, una volta entrato in possesso della cartella clinica, proverà a mettere insieme i pezzi, ci riuscirà davvero? Dall’altro lato, Andrea dovrà scontrarsi con chi non vorrà aiutarlo. Da una parte c’è Agnese, pronta a tirare le somme e prendere i provvedimenti che serviranno per salvaguardare l’ospedale che gestisce, dall’altra c’è il vero colpevole di tutto, Marco. I due saranno davvero poco collaborativi con Andrea che però non ha intenzione di arrendersi e vuole assumersi tutte le responsabilità del caso.

Dall’altra parte ci sono i giovani specializzandi di Doc Nelle tue mani. I quattro hanno delle complicazioni personali con cui fare i conti. Alba e Riccardo non riescono a ristabilire un rapporto cordiale in corsia mentre per Elisa e Gabriel le cose si fanno complicate, come andrà a finire? Nel secondo episodio della serata di Doc nelle tue mani dal titolo L’imprevisto in cui il reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Andrea diventa una sorta di Pronto Soccorso improvvisato quando i dottori devono occuparsi di diversi feriti. A causa di un incidente ferroviario le cose si complicano e tutti i dottori sono chiamati a dare il massimo ed occuparsi delle varie emergenze. Ad attirare l’attenzione di Riccardo ci sarà una ragazza che sembra avere a che fare con il suo passato, si tratta di una fidanzata oppure no e come si legherà tutto questo ad Alba e al loro nuovo rapporto complicato?

