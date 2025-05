Doc remake americano: su Rai 1 l’adattamento USA di Doc – Nelle tue mani

In queste settimane il pubblico di Rai 1 si sta appassionando alle dinamiche di Doc, il remake americano della celebre e fortunata serie Rai Doc – Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero di cui a breve inizieranno le riprese della quarta stagione. Una fiction che ha spopolato anche oltre i confini nazionali, al punto che in America è stato creato un adattamento sulla linea narrativa della storia di Andrea Fanti, il medico che ha perso la memoria e interpretato da Luca Argentero.

Anticipazioni Doc remake americano, puntata 27 maggio 2025/ Amy Larsen vuole ricostruire i suoi ricordi

Questa sera va in onda la seconda puntata del riadattamento americano con due nuovi episodi; la puntata successiva andrà invece in onda il prossimo martedì sera, 3 giugno 2025, con il quinto e il sesto episodio. Al centro della narrazione c’è come sempre la storia di Amy Larsen, dottoressa che in seguito ad un incidente ha perso la memoria e sogna non solo di recuperare i ricordi, ricostruendo il suo passato, ma anche di essere reintegrata a lavoro e di tornare a fare il mestiere che più ama. La sostanziale differenza tra la versione originale ed il suo remake, infatti, è che la protagonista non è un medico come Andrea Fanti ma una dottoressa.

Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori

Doc remake americano, anticipazioni prossima puntata 3 giugno 2025: Molly non ritrova la memoria

Entrando nel dettaglio delle anticipazioni di Doc remake americano, per la prossima puntata in onda martedì 3 giugno 2025, il primo episodio s’intitola Non è pesante. Al centro della trama Amy e Sonya che lottano con le proprie forze per curare un paziente adolescente che necessita di un trapianto di midollo osseo; ad aiutarlo potrebbe essere il suo fratello minore, ma alcuni problemi di salute potrebbero impedirgli di aiutarlo a donare. Nel frattempo Jake prende in cura una sposa svenuta, affiancato dalle preoccupazioni dello sposo.

Doc storia vera, chi è Pierdante Piccioni/ Remake americano più realistico di quello con Luca Argentero?

Il secondo episodio della prossima puntata di Doc remake americano, s’intitola invece Ancora una volta, con sentimento: Amy Larsen vorrebbe recuperare il suo passato e decide di fare visita alla sua vecchia casa. Al suo interno non recupera alcun ricordo e così chiede alla figlia di andare a vivere con lei, ma l’ex Michael è piuttosto scettico. Amy dunque continua il suo viaggio alla ricerca della sua memoria mentre tra i suoi colleghi non manca chi le sta accanto e chi invece nutre più di un rancore nei suoi confronti. Intanto in struttura la dottoressa si occupa di una ragazza con vetri in mano che non sente alcun dolore, mentre Allen visita un paziente esigente che chiede alcuni esami.