Stasera su Rai1 andrà in onda il primo appuntamento con il remake americano di Doc – Nelle tue mani, che in Italia è stato un grande successo di pubblico nonostante il ritmo di uscita delle stagioni non sia affatto indiavolato, ma d’altronde per avere un prodotto decente ci vuole un po’ di attesa, anche se poi non si può pretendere al pubblico di ricordarsi tutto a menadito. Se in Italia il protagonista è Luca Argentero, negli Stati Uniti la protagonista è l’attrice Molly Parker.

Ma dove si è deciso di girare il remake americano? Ebbene stando alle informazioni che girano sul web la produzione ha deciso di girare quasi tutto nella città di Toronto, in Ontario (Canada). Per una volta non è stata scelta Seattle, quindi, che è l’ambientazione di Grey’s Anatomy. In più nei quattro mesi in cui la serie è stata girata si è potuto registrare i suggestivi cambiamenti stagionali offerti dalla città canadese.

La serie Doc – Nelle tue mani che andrà in onda stasera è un rifacimento di quella italiana con Luca Argentero protagonista. La serie ha riscosso un così grande successo che una produzione statunitense ha deciso di farne appunto un remake che è ambientato negli Stati Uniti anche se il tutto è stato girato in Canada e più precisamente a Toronto. Gli interni dell’ospedale, invece, sono stati ricreati apposta in studi di posa, con alcune scene girate in autentici ospedali.

Le scene del remake americano di Doc ambientate nel Westside Hospital dove lavora la protagonista che ha perso la memoria dopo un fattaccio sono state girate in un edificio ospedaliero nel cuore della città canadese al fine di rendere tutto il più autentico possibile. Infine alcune riprese iniziali sono state fatte nei pressi della University of Toronto, noto per la sua architettura gotica, e poi il Distillery District, che è un’area pedonale storica dove sorgono dei particolari edifici in mattoni rossi.