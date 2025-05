Doc storia vera, Pierdante Piccioni commenta il remake americano

Doc torna su Rai1 con una speciale rivisitazione della serie che ha visto come protagonista Luca Argentero negli anni scorsi. La fiction con l’attore torinese e Matilde Gioli ha vissuto tre stagioni cariche di emozioni ed entusiasmo e c’è grande curiosità per la nuova tornata di episodi della serie prodotta da Lux Vide. Da stasera sul primo canale ci sarà spazio anche per Doc in versione americana, il remake che vedrà una donna a interpretare il corrispettivo del professor Fanti. E Pierdante Piccioni, il medico dal quale Doc prende spunto che con la sua storia vera ha commosso il mondo. “Una primaria che ha la mia stessa storia ma è di sesso femminile. Cambiare punto di vista è sempre positivo, vedremo come andrà. Per ora il successo di pubblico e di critica è stato veramente importante” le parole di Pierdante Piccioni che ha colto l’occasione per parlare di questa nuova avventura per Doc, che di fatto avrà una nuova vita.

Doc storia vera sì, ma che è stata rivisitata in chiave americana, con un grande attore che avrebbe potuto trovare spazio nel cast della serie: “Chi mi doveva interpretare? Matthew McConaughey. Questo non si sapeva, ma nella parte femminile della mia famiglia il fatto che non sia stato scelto è stato veramente un dramma”.

Doc storia vera, Pierdante Piccioni e il doppio ruolo

In Italia Luca Argentero, gli Usa invece hanno optato per una interpretazione opposta. Una donna è diventata il dottor Fanti che in Italia abbiamo vista interpretato dall’attore torinese, capace di raccogliere milioni di Italiani davanti al piccolo schermo nelle tre stagioni della serie.

Per Doc è dunque tempo di scendere in campo con Molly Parker, attrice protagonista intorno alla quale ruoteranno le vicende dell’ospedale. E dopo il gran successo raccolto negli Stati Uniti con grandi numeri fatti segnare su Fox, vedremo come risponderanno i telespettatori italiani.

