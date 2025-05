Andrà in onda proprio stasera la prima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma non quello con Luca Argentero, bensì il remake americano con protagonista la dottoressa Amy Larsen che è interpreta dall’attrice Molly Parker. Anche in questa serie lei perde la memoria, ma non in seguito a un’aggressione bensì a un incidente. Ma chi è l’attrice protagonista? Andiamo a scoprirlo.

Nata in Canada, e più precisamente nella Columbia britannica, la donna, che ha 53 anni, è cresciuta con il fratello Henry in una sorta di fattoria hippie, come l’ha definita lei stessa, e ha iniziato ad approcciarsi al mondo della danza trovandolo molto affascinante. Poi, però, attorno agli anni ‘90 è rimasta folgorata dalla recitazione tanto da vincere il maggior riconoscimento del cinema canadese nel 1994 con il film Kissed.

Molly Parker è la protagonista di Doc USA: ha recitato in film e serie tv di successo

Dal riconoscimento per il suo film Kissed, la carriera di Molly Parker prende il volo fino ad approdare in serie tv di successo quali The Walking Dead, Sunshine, The Center of the World, e soprattutto House of Cards, prima che Netflix decidesse di dare una botta mortale a Kevin Spacey licenziandolo dalla serie, che giustamente è colata a picco come il Titanic.

E la vita privata dell’attrice che interpreta Amy Larsen nel remake americano di Doc – Nelle tue mani? Con il regista Matt Bissonette è stata sposata per dieci anni dalla cui relazione è nato un figlio di nome William che ora ha 18 anni. Poi nel 2012 hanno deciso di divorziare e ora non si hanno informazioni in merito a un suo possibile fidanzato. Data la passione dei telespettatori italiani per la serie tv con Luca Argentero protagonista non si fa fatica a credere che anche il remake americano possa in qualche modo fare breccia nei loro cuori.

