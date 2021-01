Doc west: la sfida/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 16 gennaio 2021)

Doc west: la sfida andrà in onda oggi, sabato 16 gennaio, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.40. Si tratta di una mini serie di genere western, avventura dove il famoso attore italiano Terence Hill recita e al tempo stesso dirige se stesso. Il film è stato realizzato nel 2009, fa parte di una mini serie. I principali protagonisti sono Alessio Di Clemente noto attore italiano, Mary Petruolo e Clare Carey insieme al già nominato Terence Hill. Anche la nota attrice italiana Ornella Muti ha fatto parte del cast.

Doc west: la sfida, la trama del film

Il film Doc west: la sfida mostra che anche in Italia è possibile realizzare importanti e interessanti film wester, l’opera tratta un secondo episodio che coinvolge l’ormai ex medico Doc West. L’uomo infatti a causa di un grave errore del passato vive giocando a poker ma se necessario non si tira indietro quando è il caso di salvare dei pazienti. Ed è proprio così che inizia il film con Doc West che cura una partoriente grazie ad una medicina che solo lui poteva ottenere dalle tribù che popolano la zona. L’uomo, tornato a Holysand solo per salutare l’amico Basart, è costretto però a fermarsi qualche giorno in più a causa di una rissa scatenata al saloon dai soliti noti. Per questo motivo, ritrova anche l’amica Denise Stark che gli svela un suo grande desiderio.

La donna, ormai dottoressa, cresciuta sotto l’ala di Doc, vorrebbe aprire in città un bell’ospedale. Per questo motivo, Doc, ammirando molto la valorosa causa decide di aiutare l’amica. Viene così indetto un torneo di poker in modo da riuscire a racimolare il denaro necessario per aprire l’ospedale. la notizia, si sparge estremamente lontano tanto che avversari temibili arrivano perfino dall’Olanda.

Una vecchia amica di Doc, interpretata da Ornella Muti si presenta per partecipare al torneo, si scoprirà che la donna è un ex fiamma proprio di Basart, lo sceriffo del posto. Un brutto episodio la vede coinvolta, la donna viene accusata di essere un baro e per questo è allontanata dal torneo e dalla città proprio dallo sceriffo col quale però è scoppiata di nuovo la passione. Riuscirà Doc a scoprire cosa c’è sotto tutta questa storia e l’ospedale potrà essere costruito grazie al torneo?

