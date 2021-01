Doc West/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 9 gennaio 2021)

Doc West va in onda oggi, sabato 9 gennaio, è il titolo scelto da Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Si tratta di un titolo televisivo prodotto in Italia nel 2009, originariamente sotto forma di miniserie televisiva. Tratto da una sceneggiatura di Marcello Olivieri, Jess Hill e Luca Biglione, si tratta di un titolo di genere western e avventura nato da un soggetto di Olivieri, Marco Barboni e Stefano Voltaggio. La produzione è stata curata dalle aziende RTI e DAP, con le musiche di Maurizio De Angelis. La regia è stata curata dal protagonista principale Terence Hill, con la collaborazione del regista Giulio Base. Quest’ultimo ha vinto un Nastro d’Argento per la sceneggiatura di Bar Giuseppe, oltre a vari riconoscimenti per il suo primo lavoro, Crack. Come già accennato in precedenza, il personaggio di spicco viene interpretato da Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti.

Nella sua carriera, ha vinto un David di Donatello alla carriera insieme al collega e amico Bud Spencer, oltre ad un Telegatto e a due premi Regia Televisiva. Viene affiancato dall’americano Paul Sorvino, apprezzato per i titoli Quei bravi ragazzi, Gli intrighi del potere – Nixon e la serie italiana L’onore e il rispetto. Il cast è completato da Clare Carey, Mary Petruolo, Alessio Di Clemente e Micah Alberti.

Doc West, la trama del film

La trama di Doc West si focalizza sulla figura di Minnesota Doc West, un pistolero che viene derubato dei suoi soldi mentre sta mandando denaro ad un collegio di Boston. Insegue i due ladri e si imbatte in Silver, un ragazzo che cade dal suo cavallo. Doc lo soccorre e gli aggiusta un braccio slogato. Si recano ad Holysand per catturare i malviventi e scoprono un incendio appiccato dall’allevatore di Silver, Nathan. Doc entra in un saloon e chiede del tè, poi gioca a poker con Garvey e viene arrestato con l’unico obiettivo di prendersi i suoi soldi.

Quindi, gioca a poker con lo sceriffo e viene sconfitto. Doc dichiara di essere un medico, ma di aver ucciso casualmente un paziente mentre era in stato di ebbrezza. Doc riuscirà a rimettere a posto tutte le situazioni complicate, fino persino a trovare la donna della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA