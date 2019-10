Doctor Sleep/ Da oggi al cinema il sequel di Shining: regia magistrale e cast superbo

Esce oggi nelle sale cinematografiche italiane “Doctor Sleep”. In concomitanza con la festa di Halloween 2019, potremo gustarci il nuovo film horror tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Stephen King, nonché sequel del film cult “Shining” di Kubrick. La regia è curata da Mike Flanagan, che si è fatto già conoscere al grande pubblico con la splendida serie tv horror “Hill House” disponibile su Netflix dal 2018 e pronta ad un secondo capitolo. Il protagonista davanti alla cinepresa sarà invece Ewan McGregor, che vestirà i panni di Danny Torrance, il bimbo di “Shining” che ovviamente è cresciuto. La critica lo ha già accolto con grande entusiasmo, e stando a quanto riportato da Teamworld.it, “Doctor sleep” viene definito uno dei migliori adattamenti cinematografici di un libro di King. Lo stesso scrittore ha elogiato l’opera, definendo Flanagan un regista di grande talento nonché un eccellente narratore, un battesimo decisamente di prestigio.

STEPHEN KING: “ECCO PERCHE’ HO SCRITTO DOCTOR SLEEP”

«Mi sono sempre chiesto cosa fosse successo a Danny – ha dichiarato Stephen King parlando del suo romanzo “Doctor Sleep” – quando è cresciuto e ho sentito che avevo una storia da raccontare. Non puoi davvero riprenderti fino a quando non avrai finalmente raggiunto il fondo e volevo vederlo sullo schermo con Dan». La particolarità del nuovo film horror in uscita oggi, è che nello stesso sono state inserite alcune scene raccontante nel romanzo “The Shining” ma non inserite nel film di Kubrik: «La mia strategia – ha spiegato a riguardo il regista Mike Flanagan – è quella di onorare ciò che Kubrick ha fatto, ho voluto vedere questo film come un vero e proprio sequel del suo, cercando anche di fare onore ad alcune sequenze del romanzo che non furono inserite nel film». Stephen King, Halloween, il genere horror, un grande regista e un cast superbo: sembra esserci davvero tutto affinchè Doctor Sleep sia uno dei film più visti della stagione.

