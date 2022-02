DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA/ Video trailer: il ritorno di Cumberbatch

In occasione del Super Bowl è stato reso noto il nuovo trailer del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’ennesimo evento targato Marvel. La pellicola statunitense arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio 2022 e c’è grande curiosità di conoscere i nuovi sviluppi del personaggio interpretato dall’amatissimo Benedict Cumberbatch…

Doctor Strange nel Multiverso della Follia trasporterà il pubblico in un sorprendente vortice attraverso il Multiverso, arrivando ai massimi livelli. Si tratta infatti di un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo trailer

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è diretto da Sam Raimi, uno dei registi più amati del panorama americano, e ha tra i produttori il noto Kevin Feige. Tra i produttori esecutivi troviamo Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher, mentre la sceneggiatura porta la firma di Michael Waldron. Il cast è ricco di star: oltre al grande protagonista Benedict Cumberbatch, troviamo Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Sequel di Doctor Strange del 2016, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il ventottesimo film del Marvel Cinematic Universe e ha dovuto fare i conti, come gli altri film, della pandemia: l’uscita in sala era originariamente prevista per il maggio 2021, ma la produzione ha preferito aspettare tempi migliori per l’approdo al cinema. Un momento che è finalmente arrivato, sia in Italia che nel resto del mondo…

