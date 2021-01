Doctor Strange/ Video, su Italia 1 il film con Benedict Cumberbatch (24 gennaio)

Doctor Strange andrà in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 gennaio, alle ore 21.20. Film fantastico e di avventura del 2016, distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures e diretto dal regista Scott Derrickson. È ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics creato negli anni sessanta da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko. L’eroe Stephen Strange è un uomo che lascia la sua vita da ambizioso neurochirurgo, interrotta da uno sfortunato incidente, e si riscopre discepolo di una dottrina magica e salvatore della terra.

Il dottor Stephen Strange è interpretato da Benedict Cumberbatch, mentre Rachel McAdams è Christine Palmer, Tilda Swinton è il mago Ancient One, Mads Mikkelsen è Kaecilius, Chiwetel Ejiofor è Mordo. Completano il cast: Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Benjamin Bratt, Scott Adkins.

Doctor Strange, la trama del film

Ecco la trama di Doctor Strange. Stephen Strange è un neurochirurgo ambizioso e di grande talento lavora a New York City, egli a causa di un incidente in auto, subisce una grave lacerazione alle mani che gli danneggia le terminazioni nervose, si trova quindi costretto a rinunciare al prezioso uso delle mani per continuare il suo lavoro, non può più eseguire le delicate operazioni. Egli non riesce a rassegnarsi all’idea e si spinge fin nel lontano Nepal in cerca di una cura misteriosa.

La speranza nasce in lui dopo aver conosciuto Jonathan Pangborn, un paraplegico misteriosamente guarito, nuovamente in grado di camminare, che lo invita a raggiungere un luogo dove si può guarire da qualsiasi male: Kamar-Taj. Qui Strange viene accolto dallo stregone Mordo e dal potente mago Ancient One. Si trova, così, catapultato in un mondo che va ben oltre quello razionale della scienza che conosceva. Seguendo il mago Ancient, Stephen diventa discepolo di una dottrina magica ed è presto coinvolto nella missione di salvare la Terra dalla minacciosa presenza dello stregone Kaecilius.

Video, il trailer del film Doctor Strange

© RIPRODUZIONE RISERVATA