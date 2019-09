Doctor Strange/ Video, su Italia 1 il film sul supereroe (oggi, 22 settembre 2019)

Doctor Strange è un film che andrà in onda su Italia 1 in prima serata, alle ore 21:15 sul canale Mediaset Italia 1. Il film appartiene al filone cine-comic ed è stato prodotto dai Marvel Studios, colosso nel mondo del cinema nei tempi odierni. Il regista di tale pellicola risulta essere Scott Derrickson. Il cast è pieno di stelle e comprende come attore principale il britannico Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. Le musiche del film sono state curate da Michael Giacchino, mentre la fotografia è stata messa a punto da Ben Davis.

Doctor Strange, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Doctor Strange. Stephen Strange è un chirurgo di successo. Sembra riuscire ad avere tutto dalla vita, soldi, successo, donne e belle macchine. Proprio per questa ragione, Strange può contare anche su un ego smisurato, che spesso lo porta a sottovalutare gli altri ed affidarsi troppo sulle proprie abilità. Proprio questo sarà ciò che lo farà crollare. Difatti, una notte, con un carattere non troppo stabile, Strange compie un incidente rovinoso con l’automobile. Fortunosamente, la sua vita non è in pericolo, ma si tratta dell’inizio della fine per il dottore. L’incidente gli ha spezzato tutte le ossa in entrambe le mani e per lui riuscire ad operare risulta essere praticamente impossibile. Nessuna cura medica o macchinario scientifico può offrirgli una soluzione definitiva al suo problema. Stephen Strange cade in un vortice di depressione e dipendenza da alcol, finendo per dilapidare l’intero suo patrimonio. Un giorno però, incontra un misterioso straniero che gli confida di una cura miracolosa per il corpo in estremo oriente. Strange, ormai privo di tutto, decide di compiere questo viaggio, che lo cambierà da cima a fondo e lo porterà ad essere uno dei supereroi più potenti dell’intero universo Marvel.

