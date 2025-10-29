La commissione di Sorveglianza della Camera degli Stati Uniti ha presentato un rapporto che mette in discussione la salute cognitiva di Biden

La Commissione di sorveglianza della Camera degli Stati Uniti, guidata da James Comer, esponente dei Repubblicani, ha pubblicato nelle scorse ore un rapporto in cui si sostiene che le persone vicine all’ex presidente americano Joe Biden, fra cui anche il medico personale dello stesso, abbiano nascosto il “declino mentale e fisico” del Commander in Chief.

Lo riporta il quotidiano La Verità, sottolineando che, sempre nello stesso rapporto, si sostiene che, con il peggiorare delle condizioni fisiche di Biden, di fatto l’autorità presidenziale sia stata esercitata “dai suoi collaboratori”, approvando così delle azioni esecutive senza che vi fosse la “diretta autorizzazione” del capo di Stato. Fra queste anche l’utilizzo dell’autopen, un dispositivo che permette di replicare in maniera perfetta la firma di una persona, senza che sia la stessa a firmare.

Il focus è in particolare sulle ultime “Grazie” che il presidente ha firmato prima di lasciare la Casa Bianca a Donald Trump, compresa quella verso il figlio. Comer ha quindi chiesto ulteriori approfondimenti per cercare di capire se i vari decreti firmati dal democratico siano stati “autorizzati in maniera debita”.

BIDEN HA USATO L’AUTOPEN: COSA SOSTIENE COMER

Comer, in una lettera inviata al procuratore generale Pam Bondi, scrive che: “Esclusa la documentazione che stabilisca una registrazione del processo decisionale del presidente Biden, il Comitato ritiene nulle le azioni esecutive del presidente Biden firmate utilizzando l’autopen. Il Comitato stabilisce che l’azione del Dipartimento di Giustizia è giustificata per affrontare le conseguenze legali di tale decisione”.

In un’altra lettera inviata invece al presidente del Consiglio di medicina di Washington, Comer punta il dito contro il medico personale di Biden, accusando il dottor O’Connor di mancata trasparenza “mentre prestava servizio come medico attivo della Casa Bianca e non ha testimoniato davanti a questa commissione per rispondere a domande pertinenti e mirate sulla capacità del presidente Biden di svolgere i doveri della presidenza: è insostenibile per un professionista medico autorizzato, incaricato di diagnosticare, curare e proteggere il funzionario che ricopre la più alta carica elettiva”.

BIDEN HA USATO L’AUTOPEN: IL COMMENTO DI PAM BONDI E DEL PORTAVOCE DELL’EX PRESIDENTE

Il Dipartimento di Giustizia non ha fornito alcun commento, interpellato da Politico, ma Pam Bondi, attraverso i suoi social, ha fatto sapere che il suo team avrebbe esaminato “l’uso segnalato dall’amministrazione Biden dell’autopen”, ringraziando quindi Comer “per il suo grande lavoro svolto”. Diverso, ovviamente, il parere del portavoce di Biden, che attraverso una nota ha fatto sapere che: “Lo scandalo dell’autopen inventato dal presidente Comer e dai repubblicani della Camera si è rivelato nient’altro che un debole tentativo di attaccare la legittimità delle politiche del presidente Biden, un pretesto per invalidare le azioni esecutive del presidente Biden”.

Trump non ha invece espresso alcuna parola sulla questione, ma la scorsa estate, quando già si parlava del possibile scandalo autopen, l’ex presidente aveva fatto sapere, attraverso Truth, che “al di là delle elezioni presidenziali truccate del 2020, l’autopen è il più grande scandalo politico nella storia americana”.