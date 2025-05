Nonostante il processo di ottenimento e rilascio dei documenti in Italia sia veloce grazie ai nuovi strumenti di digitalizzazione, secondo l’associazione Assoutenti il costo delle pratiche risulterebbe più caro nel nostro Bel Paese (almeno se confrontato al resto dell’Europa).

L’indagine dell’associazione ha preso in considerazione tutti i documenti, quali: patente di guida, carta di identità e passaporti. E all’interno del report si notano agevolazioni in alcuni Paesi, come la Germania, da noi “inesistenti”, come la riduzione del prezzo per i più giovani.

Bonus benessere 2025/ Elenco dei beneficiari online: ecco quando

Rilascio dei documenti in Italia tra i più cari d’Europa

La prima valutazione del prezzo e del rilascio dei documenti in Italia ha riguardato i passaporti. Il prezzo complessivo per poterlo avere è di 116€, aumentato di poco più di 14€ se si usufruisce del servizio disposto da Poste Italiane.

Grazie al nuovo Progetto Polis a cura di Poste Italiane, i piccoli Comuni (fino a 15.000 abitanti) potranno ospitare e rilasciare molti più passaporti in maniera più veloce (mentre nelle grandi città l’attivazione risale a poco più di 400 uffici).

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 4. Francesca Rizzi (Jointly): "Se sei felice produci di più, ecco il nostro segreto"

Secondo Assoutenti, il prezzo più basso è in Spagna, dove servono soltanto 30€, in Francia 86€, in Germania (per i ragazzi sotto i 24 anni 37,50€), altrimenti 70€, e nel Regno Unito 126,70€ (altrimenti 112€ se si opta per l’invio digitale).

Carta di identità

Per il rilascio della CIE (ovvero la carta di identità elettronica) in Italia occorrono 22€ circa, in Francia è gratis, in Spagna il prezzo è di 12€ e soltanto in Germania il prezzo è più alto (22€ per gli under 24 e 37€ per il restante dei cittadini).

Patente di guida

Il prezzo più elevato tra tutti i documenti è la patente di guida, dove in Italia servono complessivamente 130€, mentre in Germania si riduce a 25€, in Spagna si passa a 24,58€, in Gran Bretagna è 16,58€ (o 25€ se si tratta di un ufficio postale), e in Francia il rinnovo è perfino gratis (a meno che non si richieda un duplicato, per il quale servono 25€).

SPY FINANZA/ Sanzioni alla Russia, la scelta Ue "dettata" da Trump

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ritiene che i cittadini italiani siano più svantaggiati rispetto agli europei, visto che il rialzo dei prezzi è notevole e soprattutto non giustificato.