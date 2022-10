Dodi Battaglia e il malore, come sta/ “Stress? No, per dolore profondo causato da…”

DODI BATTAGLIA OSPITE A “VERISSIMO” DOPO IL MALORE: COME STA?

Dodi Battaglia torna questo pomeriggio negli studi televisivi di “Verissimo” a circa due settimane dal malore che lo aveva improvvisamente colpito durante un concerto tenuto nella sua Bologna: l’ospitata del 71enne musicista e storico chitarrista dei Pooh per quasi cinquant’anni sarà quindi l’occasione non solo per raccontare alla padrona di casa, Silvia Toffanin, i suoi prossimi progetti ma anche per rassicurare i suoi fan sulle proprie condizioni di salute dopo lo spavento iniziale causato dalla notizia.

Come è noto, infatti, Donato Battaglia in arte Dodi aveva fatto preoccupare i propri aficionados, e non solo, a causa di un lieve malore accusato durante l’esibizione che stava tenendo la sera dello scorso 4 ottobre in Piazza Maggiore, evento organizzato per chiudere in bellezza le celebrazioni in onore di San Petronio. Mentre si trovava sul palco, il chitarrista dei Pooh si era improvvisamente accasciato tra lo stupore generale, risvegliandosi poi successivamente come ha spiegato in un lungo post apparso sul suo profilo Facebook. Nelle ore successive c’era chi aveva parlato di un problema legato a una infezione intestinale avuta la scorsa estate e da cui non era riuscito ancora a recuperare in pieno.

DODI BATTAGLIA, “STRESS? NO, PER COLPA DI UN DOLORE PROFONDO CHE…”

Dodi Battaglia, in realtà, già il giorno successivo aveva avuto modo di tranquillizzare la sua fanbase fornendo la sua versione dei fatti dopo che Radio Bruno aveva avanzato l’ipotesi dell’infezione e suggerendo come il 71enne avesse comunque voluto partecipare alle celebrazioni in onore di San Petronio, patrono della sua citta natia. Dopo gli attimi di panico vissuti da chi lo ha visto portato a braccia giù dal palco da parte del suo staff, Dodi Battaglia ha innanzitutto ringraziato “tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera, vedere Piazza Maggiore gremita mi ha riempito il cuore”.

Nel prosieguo del post apparso sui suoi canali social, Dodi Battaglia ha però voluto chiarire che il malore accusato sul palco “era dovuto solo in parte allo stress lavorativo al quale sono abituato da oramai cinquant’anni”, aggiungendo che suonare davanti al pubblico non causa mai problemi del genere. E ha aggiunto: “Purtroppo, ultimamente, allo stress si è aggiunto un dolore, un dolore profondo a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo” ha scritto il musicista prima di confessare tutto ai suoi fan. “Quel disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, la serata dedicata al fratello Stefano (D’Orazio, NdR): parole che mi hanno ferito…” conclude Battaglia che oggi pomeriggio avrà modo di spiegare meglio questo amaro post.











