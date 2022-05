Dodi Battaglia/ “Ho proposto più volte una reunion dei Pooh ma…”

Dodi Battaglia quei tentativi falliti di reunion dei Pooh

Non è certamente azzardato definire I Pooh uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica italiana, che ha fatto sognare e innamorare intere generazioni. Proprio per questo nel momento in cui la band ha annunciato il ritiro dalle scene sono stati in tanti ad avvertire un naturale senso di vuoto. A colpire i fan è stato anche il bellissimo rapporto che si è creato tra tutti i componenti, apparso evidente anche un anno fa in occasione della scomparsa di Stefano D’Orazio, momento in cui tutti loro si sono stretti attorno alla vedova Tiziana Giardoni come una grande famiglia. E in una circostanza come questa non ha voluto mancare nemmeno Riccardo Fogli, nonostante lavori ormai da tempo come solista.

Paola Toeschi: malattia e la morte della moglie di Dodi Battaglia/ "Se n'è andata con il sorriso"

L’idea di rivederli insieme sollecita non solo chi li ha amati, ma anche gli stessi artisti, anche se non è mai stata concretamente tradotta in realtà. A farsi promotore di questa possibilità c’è stato anche Dodi Battaglia, che non esclude possa presto accadere.

Dodi Battaglia e il legame indistruttibile con i Pooh

Dodi può essere certamente considerato uno dei simboli più amati dei Pooh, nonostante recentemente abbia deciso di lavorare anche da solista. Un anno fa è così uscito il suo album di inediti, “Il coraggio di vincere”. Emblematico del suo stile di vita è uno dei brani, “Resistere“, che vuole essere anche un simbolo del suo modo di agire: “Resistere è proprio un imperativo, in questo momento – ha detto in un’intervista -. Con i Pooh abbiamo “resistito” 50 anni perché avevamo il grande obiettivo di portare a termine almeno il sogno di 50 anni di attività”.

Paola Toeschi, moglie morta Dodi Battaglia/ "Più dura di quanto potessi immaginare"

L’idea di tornare sul palco per rendere omaggio a D’Orazio era sorta anche in molti fan, ma sarebbe possibile, a detta di Battaglia, solo a una condizione: “Per me anche domani mattina. A patto però di trovare una persona che stacchi un assegno in ONI, e che vada in beneficenza. I Pooh hanno avuto talmente tanto nel corso della loro storia, che devono essere in condizione di poter restituire”.

LEGGI ANCHE:

Dodi Battaglia: "Red Canzian sta meglio"/ "Sarà però ancora lunga..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA