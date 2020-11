Dodi Battaglia/ Il ricordo di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh (Verissimo)

La puntata odierna di “Verissimo”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, annovera fra i suoi ospiti anche il chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, che ricorderà la figura dell’amico e collega batterista Stefano D’Orazio, scomparso a Roma venerdì 6 novembre 2020 a causa del Coronavirus. Una notizia choc per lui e per gli altri componenti dello storico gruppo musicale italiano (Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli), che hanno partecipato commossi alle esequie di D’Orazio lunedì scorso nella Capitale, manifestando profonda vicinanza alla sua consorte, Tiziana Giardoni, con la quale si era sposato soltanto tre anni fa, il 12 settembre 2017, nel giorno del suo compleanno. “Stefano D’Orazio era il fratello che io, figlio unico, non avevo – ha dichiarato Battaglia all’ANSA –. Quando perdi una persona così cara, soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo. È una tragedia. Le lacrime di questo momento sono solo una minima parte di quelle che verseremo quando andremo nell’ufficio in cui c’era lui, quando vedremo una Jaguar bianca come quella che aveva lui o quando vedremo un altro batterista volteggiare con le bacchette come faceva lui”.

DODI BATTAGLIA E LA COMMOVENTE DEDICA A STEFANO D’ORAZIO

Nelle ultime ore, peraltro, Dodi Battaglia ha inteso ricordare ancora una volta l’amico di mille avventure Stefano D’Orazio attraverso il testo di una canzone che avevano scritto insieme, a quattro mani, dal titolo “Un vero amico”. Parole profonde, soppesate, che paiono quasi un inno alla loro amicizia e a quella che li ha legati per oltre cinquant’anni agli altri membri dei Pooh. “Con un amico non servono regole e neanche bugie, non c’è bisogno di chiedere scusa se mai qualche cosa non va, un vero amico ti resta vicino nel bene e nel male e non gli serve parlare per dirti che pensa di te. Se c’è un amico c’è sempre speranza di un’altra occasione, un treno perso è soltanto una buona ragione per prenderne un altro. Se ti succede che soffri in silenzio ti sta ad ascoltare e sa restare, aspettando il sereno, a bagnarsi con te. Le feste passano, gli amici no, comunque vada, sai che non ti scorderò, possiamo crederci, amico mio, proviamo a farcela una volta in più. Un vero amico è una vera fortuna se è come sei tu, che non ti preoccupi mai di sembrarmi diverso da quello che sei. Tu m’hai insegnato a sbagliare e sbagliando ho imparato a campare desiderando ogni giorno più forte la mia libertà. Le feste passano, gli amici no, comunque vada, sai che non ti scorderò possiamo crederci, amico mio, proviamo a farcela… Le feste passano, gli amici no. E se il destino poi, cambiasse idea restiamo amici noi, comunque sia“.

DODI BATTAGLIA SOSTIENE IL PERSONALE SANITARIO

Dodi Battaglia, intanto, ha ricordato a tutti sui social network la difficile battaglia che sta andando in scena nei nosocomi contro quel Coronavirus che ha strappato alla vita anche l’amico Stefano D’Orazio. “Ciao a tutti – ha scritto su Facebook –, il personale sanitario è di nuovo in prima linea negli ospedali per aiutare quanti hanno bisogno di assistenza e cure, salvando vite e portando conforto. Affronta turni massacranti, mette a repentaglio la propria salute per quel senso del dovere e della solidarietà che tutti dobbiamo ammirare. Lo strumentale “Sincerity” è nato per dare sostegno ed aiuto a tutti loro. I proventi derivanti da “Sincerity”, composto e inciso con l’amico Marcello Balena, verranno devoluti a SIIET – Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale, disponibile in digitale su YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal e Amazon Music”. Non solo: è possibile aiutare SIIET anche con donazioni all’indirizzo IBAN IT62N0842571151000031402126 (intestato a SIIET Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale, causale: “Emergenza Coronavirus Emilia Romagna”).



