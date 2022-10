Dodi Battaglia: “Non ho mai litigato con i Pooh”/ “Reunion? Sarei pronto anche ora!”

Dodi Battaglia è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 22 ottobre 2022. In particolare, dopo avere tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute, il chitarrista ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: “Ho visto una brutta frase scritta, ‘i Pooh si azzuffano’… Non l’abbiamo fatto in 50 anni, non lo facciamo di certo ora! Ho visto anche scritto che io non avrei voluto una reunion: io dico invece quotidianamente, anche adesso, che non ci sarebbero problemi per un’eventuale reunion. Mi ha fatto male leggere queste cose, perché sinceramente la critica nei nostri confronti è sempre stata molto benevola e sono stato colto un po’ di sorpresa”.

DANIELE, SOFIA, SERENA GRACE, SARA, FIGLI DI DODI BATTAGLIA/ "Entusiasta di loro..."

DODI BATTAGLIA: “POSSIEDO CIRCA 60 CHITARRE E SONO TUTTE COLLEGATE A MOMENTI IMPORTANTI DI VITA PRIVATA E CON I POOH”

Nel prosieguo della puntata odierna del programma “Verissimo”, Dodi Battaglia ha parlato delle sue chitarre: “Ne possiedo circa 60 e rappresentano ognuna un momento particolare della mia vita… La nascita di un figlio, un disco, una tournée… Ce n’è una in particolare che è la prima chitarra che ho acquistato e con cui ho suonato veramente tanti successi dei Pooh”. Dodi Battaglia ha confessato infine che il gruppo “fa parte dei miei sogni giornalieri. Automaticamente la mente archivia queste cose fra le cose meravigliose da sognare”.

