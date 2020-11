DODI BATTAGLIA RICORDA STEFANO D’ORAZIO/ “Vorrei organizzare qualcosa per lui…”

C’è anche Dodi Battaglia, tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica Live, il talk show della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso con protagonisti i personaggi di spicco della cronaca rosa italiana. Dopo l’addio ai Pooh, Dodi è tornato a parlare in occasione della scomparsa dell’ex batterista del gruppo Stefano D’Orazio, deceduto a una settimana dal ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma per aver contratto il Covid-19. D’Orazio combatteva dal 2019 con una forma di leucemia; in via di guarigione, non aveva mai dato segnali che potessero far temere il peggio. Dodi lo ricorda oggi come il “collante dei Pooh”, il vero e proprio trait d’union tra i vari membri della band, di cui peraltro era stato non solo musicista, ma anche paroliere e responsabile manageriale, almeno fino alla riunione per il cinquantennale che ha segnato la loro rottura definitiva.

Dodi Battaglia ricorda Stefano D’Orazio

Nella sua ultima intervista rilasciata ieri a Verissimo, Dodi Battaglia ha descritto questi come ‘giorni difficili’ per lui e per tutti i suoi amici. Battaglia era di fatto tra le persone che meglio conoscevano e più stimavano Stefano, anche se non sono mancati – nei giorni scorsi – numerosi omaggi anche da parte di chi lo aveva trattato più superficialmente. A Silvia Toffanin ha annunciato la sua intenzione di organizzare qualcosa in sua memoria, in memoria di un uomo che per lui è stato un esempio anche dal punto di vista professionale. “Mentre io giocavo a fare l’artista lui pensava a gestire il gruppo”, ha ammesso, descrivendo il loro come un rapporto ‘complementare’. Ciò che più di tutto l’ha colpito di lui è stata la sua umanità e ‘incredibile onestà intellettuale’. A lui e agli altri ha lasciato un insegnamento romantico: “Non perdete il sorriso nei confronti della vita”.

Dodi Battaglia: “Organizzare qualcosa in sua memoria…”

In più occasioni, in questi giorni, Dodi Battaglia ha voluto ricordare il collega e amico di una vita Stefano D’Orazio, vera anima del gruppo musicale di cui hanno fatto parte entrambi per anni. I due erano ancora in contatto, poco prima che Stefano subisse il ricovero in ospedale. “L’ho sentito solo qualche giorno prima”, racconta, “la cosa che mi addolora di più è pensare che se ne sia andato senza poter abbracciare sua moglie, un amico”. Dodi vorrebbe mettere in scena uno spettacolo o qualcosa del genere per permettere ai colleghi artisti di dargli l’ultimo saluto e onorarlo così come si deve. Anche il pubblico dei Pooh gradirebbe un evento in sua memoria: “Qualcosa dobbiamo sicuramente fare, che sia un’apparizione televisiva, un libro, un film per dire che gli amici per sempre sono veramente per sempre”.



