Dodi Battaglia/ “Sanremo 1990 vinto con Uomini Soli? Ci dissero che avevamo perso…”

A “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 3 novembre 2022, Dodi Battaglia ha svelato un clamoroso retroscena circa la vittoria del Festival di Sanremo da parte dei Pooh nel 1990 con il brano “Uomini Soli“, divenuto un successo difficile da quantificare. Ebbene, prima della loro vittoria, Dodi, Roby, Red e Stefano vissero momenti di profonda delusione, in quanto giunse loro una comunicazione errata: “Spesso quando parti in pole position ci sono delle sorprese – ha ricordato Battaglia –. Mancavano 5-10 minuti alla proclamazione del vincitore e vennero in camerino a dirci che aveva vinto Toto Cutugno”.

DODI BATTAGLIA: “UOMINI SOLI È UN BRANO PROFONDO”

Nel prosieguo della narrazione effettuata da Dodi Battaglia a “Oggi è un altro giorno” circa il falso annuncio arrivato nel camerino dei Pooh al Festival di Sanremo 1990, il chitarrista ha aggiunto: “In verità, noi eravamo lì per portare una canzone, non per vincere… Certo che quando poi ci dissero che avevamo invece vinto noi, fu una gioia immensa! Questo è un brano profondo e avere vinto il Festival con un brano così è una grande soddisfazione e significa che la critica e la gente non sono poi stupide come sembrano…”.

