Doekhi all’Atalanta?/ Calciomercato: rinforzo dal Vitesse per la difesa bergamasca

In queste ore di calciomercato invernale sta emergendo un’interessante indiscrezione in merito al possibile approdo di Danilho Doekhi all’Atalanta per giugno. Ventitreenne olandese nato a Rotterdam originario del Suriname, Doekhi gioca nel Vitesse di cui è diventato il capitano ma il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Come riportato da TuttoAtalanta.com e dalla stessa stampa olandese, i bergamaschi potrebbero averlo messo nel mirino come occasione low-cost da cogliere nell’immediato futuro.

Negli ultimi anni la dirigenza dell’Atalanta si è aggiudicata diversi calciatori nati in Olanda che hanno poi offerto un contributo significativo ai risultati ottenuti dalla squadra attraverso il loro rendimento in campo e Doekhi potrebbe quindi aggiungersi all’elenco già composto da Teun Koopmeiners, Marten de Roon ed Hans Hateboer, al quale facciamo gli auguri di compleanno dovendo spegnere 28 candeline proprio oggi.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI DOEKHI ALL’ATALANTA

Le chances di vedere Danilho Doekhi all’Atalanta potrebbero quindi aumentare in questi frenetici giorni di calciomercato. I lombardi punterebbero dunque a trovare l’intesa con il calciatore così da tesserarlo una volta svincolato a luglio. In quest’annata calcistica Doekhi ha sin qui collezionato 22 presenze totali fra campionato e coppe, impreziosite pure da due reti messe a segno dallo stesso difensore centrale.

