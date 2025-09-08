Dog Days è la commedia giusta per tutti gli amanti dei cani: cinque storie tutte accomunate dai nostri migliori amici animali. La regia è di Ken Marino

Dog Days, film su Rai 3 diretto da Ken Marino

Lunedì 8 settembre, in prima serata su Rai 3, alle 21.20, per tutti gli amanti degli animali e, in particolare, dei cani, andrà in onda la commedia sentimentale dal titolo Dog Days. Il film è uscito nelle sale nel 2018 per l’indipendente LD Entertainment e con la regia di Ken Marino, qui al suo secondo film dopo anni di attività come attore e sceneggiatore di serie TV, tra cui Dawson Creek, Grey’s Anatomy, Californication e molte altre. La sceneggiatura è di Elissa Matsueda e la pellicola è distribuita dalla major Notorious Pictures.

Il cast è corale Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Jon Bass, Tone Bell, Eva Longoria, Ron Cephas Jones, Finn Wolfhard, Elizabeth Caro, Lauren Lapkus, Adam Pally, Thomas Lennon, Ryan Hansen, Michael Cassidy, Rob Corddry.

La trama del film Dog Days: cinque storie d’amore e cani

Dog Days si svolge a Los Angeles, dove si sviluppano cinque storie diverse ma tutte accomunate dall’amore per i cani.

Elizabeth (Nina Dobrev) è una famosa conduttrice di un programma televisivo mattutino; dopo un’intervista disastrosa con l’ex giocatore di football Jimmy (Tone Bell), il suo capo decide di assumerlo come co-conduttore a causa degli alti ascolti dell’intervista.

In un’altra parte della città, Tara (Vanessa Hudgens), barista di un bar, trascorre le sue giornate chiacchierando con la sua amica Daisy (Lauren Lapkus), superficiale e dog-sitter. Tara, che è pazza del simpatico ma pieno di sé veterinario Dr. Mike (Michael Cassidy), un giorno incontra Garrett (Jon Bass), l’eccentrico e timido proprietario di un rifugio per animali che non riesce a dire a Tara cosa prova per lei.

Grace (Eva Longoria) e Kurt (Rob Corddry) sono una coppia sposata che fatica a prepararsi all’arrivo della figlia adottiva, Amelia (Elizabeth Caro). Quando si trasferisce, la figlia non sembra contenta della sua nuova casa né dei suoi nuovi genitori.

Dax (Adam Pally) è un adolescente nel corpo di un adulto e leader dell’aspirante rock band Frunk. Dopo una visita alla sorella incinta Ruth (Jessica St. Clair) e a suo marito Greg (Thomas Lennon), è costretto a prendersi cura del cane di Ruth, nonostante il suo condominio non consenta l’ingresso ai cani.

Infine, Walter (Ron Cephas Jones), un vedovo anziano e solo, perde il suo cane quando questo scappa via. Tyler (Finn Wolfhard), il suo fattorino abituale per le pizze, si offre inaspettatamente di aiutarlo a ritrovarlo.

Tutti personaggi principali vedranno i loro destini intrecciarsi quando si troveranno a un concerto benefico organizzato per salvare il rifugio di Garrett.