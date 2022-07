Dog Days/ Su Rai 3 il film con Vanessa Hudgens

Dog Days, film di Rai 3 diretto da Ken Marino

Dog Days si prende la prima serata di Rai 3 oggi, venerdì 8 luglio, dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana del 2018 prodotta dalla LD Entertainment e distribuita nel nostro paese dalla Notorious Pictures.

La regia è di Ken Marino, il soggetto e la sceneggiatura sono stati creati e sviluppati da Elissa Matsueda, il ruolo di direttore di fotografia è stato affidato a Frank Barrera e le musiche sono state composte da Craig Wreden. Nel cast figurano Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Jon Bass, Tone Ball, Eva Longoria, Ron Cephas Jones e Finn Wolfhard.

Dog Days, la trama del film

In Dog Days ci troviamo in una tranquilla cittadina americana dove le storie di tante persone si intrecciano per quanto riguarda la sfera sentimentale e non solo. Un uomo che per lavoro gestisce un canile cerca di trovare delle soluzioni che possano rilanciare la sua attività che negli ultimi periodi non gli permette di avere una vita congrua. Non sapendo come fare, si affida a una giovane cameriera che da tanti anni fa da volontaria nel suo stesso canile affinché ci possano essere delle nuove idee da utilizzare.

Si batteranno per salvare le porte del canile anche una serie di personaggi davvero divertenti e per nulla affidabili come un chitarrista squattrinato che viene costretto costantemente dalla sorella di occuparsi del suo cane in quanto lei impegnata in tutte le esigenze quotidiane dei suoi due gemelli da poco nati. In questa divertente avventura c’è anche una giornalista che sta attraversando un periodo dal punto di vista sentimentale piuttosto difficile perché ha scoperto il tradimento del suo fidanzato e sta cercando di dimenticarlo attraverso un’infatuazione per un collega.

Nella vicenda avrà un ruolo importante anche una giovane coppia che sta facendo i conti con le difficoltà nell’avere figli e che da un certo punto decide di adottare una bambina.

Infine c’è un anziano che purtroppo perde il suo inseparabile amico a quattro zampe e chiede aiuto a un pizza-boy che occasionalmente si trovava a passare di lì. Le avventure di tutti questi personaggi si legheranno tra di loro in maniera indissolubile attraverso l’amore per i cani e la volontà di voler far qualcosa di concreto per aiutare il canile.

