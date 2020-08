Dogo argentino azzanna il padrone/ La moglie lo prende a coltellate e lo uccide

Un dogo argentino ha azzannato il padrone a Castelletto Cervo con la moglie che per reazione l’ha iniziato a prendere a coltellate uccidendolo. Il cane era arrivato nella famiglia da un conoscente di cui al momento non si conoscono le generalità. Per motivi altrettanto oscuri il cane, di certo di una razza non facile, ha morso la mano dell’uomo per due volte. La moglie si è subito spaventata colpendolo due volte con un coltello. Il cane era morto quando sono arrivati i carabinieri di Masserano. I due signori sono stati portati in pronto soccorso immediatamente con la donna in stato di shock e l’uomo costretto a farsi medicare per i due morsi. Al momento pare che entrambi stiano bene.

Dogo argentino azzanna il padrone, una razza non facile

Purtroppo non è la prima storia triste legata a un dogo argentino che azzanna il padrone. Questa razza è davvero molto particolare e dalla difficile gestione se non si ha una certa esperienza in merito. Questi speciali cani molossoidi sono originari della regione di Cordoba in Argentina. Antonio Nores Martinez, con l’aiuto di suo fratello Agustin e del padre Antonio, diede vita alla razza in questione all’inizio del XX secolo. Volevano creare un cane che fosse adatto alla caccia di selvaggina nelle pampas argentine. Ne esce un cane molto forte fisicamente e molto spesso competitivo soprattutto per quanto riguarda i maschi. Nel 2009 è stata eliminata la lista delle razze canine pericolose delle quali questo faceva parte.



