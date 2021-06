Doja Cat e The Weeknd video “You Right”/ Brano riadattato per essere cantato a 2 voci

“You Right” è il nuovo singolo di Doja Cat con The Weeknd. La cantante aveva annunciato ai Billboard Music Awards 2021 che questa canzone sarebbe stata rilasciata come terzo estratto del suo attesissimo terzo album in studio “Planet Her“, anticipato già ad aprile da “Kiss Me More” e all’inizio di giugno da “Need to Know“. Doja Cat voleva collaborare con The Weeknd per il suo progetto discografico; tuttavia, non era sicura di quale brano sarebbe stato il migliore per ospitarlo e “You Right” era originariamente pensato per essere cantato da una sola voce, tanto da essere già stato completato. Però, il cantante di “Blinding Lights” ne sarebbe stato così ossessionato e interessato che, alla fine, si è scelto di riadattarlo con lui.

Il nuovo singolo del duo parla di una ragazza fidanzata che ha una passione inarrestabile per un altro. Si tratta di un desiderio solo fisico, complicato dalla relazione sentimentale della donna, ma è impossibile riuscire a non cedere al desiderio reciproco. E’ già nelle principali playlist e in rotazione radiofonica in tutto il mondo, aggiungendo così un ulteriore risultato ai successi di Doja Cat, che continua a collezionare numeri da capogiro. Il videoclip, diretto da Quentin Deronzier, è stato reso disponibile su YouTube in contemporanea con l’uscita della canzone venerdì, 25 giugno.

Planet Her: l’album di Doja Cat

“You Right” è stato pubblicato come singolo lo stesso giorno del rilascio dell’album “Planet Her”, il cui titolo è stato rivelato dalla stessa Doja Cat all’inizio della sua performance agli MTV Video Music Awards 2020. Il disco, infatti, era stato già chiuso lo scorso anno: nonostante abbia visto la luce solo questa settimana, la cantante aveva rivelato di voler attendere “il momento giusto”. Dopo aver incuriosito i fan, dicendo che all’interno ci sarebbero state diverse collaborazioni e che ogni traccia avrebbe avuto un proprio stile, ha finalmente svelato la tracklist e la copertina all’inizio di giugno 2021.

Per i quattordici brani contenuti in “Planet Her”, Doja Cat ha attinto da vari generi musicali: sente dalla dancehall al funk, fino all’house. Intanto, lei è ancora sulla cresta dell’onda con il singolo “Kiss Me More” uscito due mesi fa featuring SZA e attualmente nella classifica Global di Spotify, in seconda posizione nella graduatoria Global di Shazam e al settimo posto in quella della Billboard Hot 100 ,con più di mezzo miliardo di stream. Inoltre, conta circa 3 milioni di video su TikTok, ha raggiunto la Top 15 dell’Airplay radiofonico europeo e la Top 50 di quello italiano.





