Dolce Dona asfalta Rasha, Anita e Grazia al Grande Fratello! E il web la incorona vincitrice: "La migliore concorrente tra tutti"

L’ingresso di Dolce Dona al Grande Fratello ha sparigliato completamente le carte in tavola ed in soli sette giorni ha fatto cadere le maschere e i finti teatrini. In parte è stata anche l’artefice della rottura dei Rashmer, ovvero del fatto che Rasha Younes e Omer Elomari. Ha creato dinamiche, si è fatta dei nemici ma soprattutto tanti amici come Giulia, Donatella ed Omer. Nella puntata di ieri sera, Simona Ventura ha deciso di aprire il confronto tra la Casa e Dolce.

Quest’ultima immediatamente ha stuzzicato Omer e Jonas ma Dolce anche con Grazia ha avuto da ridire, ritenendola falsa e per nulla spontanea. Collegatasi dal GF Kosovo, Dolce Dona ha asfaltato Rasha Younes, Anita Mazzatta e Grazia Kendi. Rasha dichiara che non ha niente da dirle, perché Dolce è stata in Casa a favore di telecamere, ma anche Grazia è particolarmente offesa dalle parole di Dolce nei suoi confronti. A Rasha che le dice che è bella grazie a “Padre Chirurgo”, risponde: “Il bue che dice cornuto all’asino”. Dona battibecca anche con Grazia, prima di salutare tutti.



Grande Fratello: web esplode a favore di Dolce Dona: li ha fatti impazzire tutti

E mentre con poche parole Dolce Dona ha asfaltato Rasha Yonues, Grazia Kendi e Anita Mazzotta al Grande Fratello, il web l’ha incoronata vincitrice morale indiscussa dell’edizione: “DOLCE VE SE MAGNA A TUTTE 😂” “Dolce è fantastica, voi solo a parlare. Grande dolce” “SONO TUTTE GELOSE DI LEI PERCHÉ A LORO NEMMENO IL CHIRURGO LE SALVA. la cattiveria e l’invidia sono incurabili. DOLCE TI AMOOOO” “@dolce_dolce13 ti si ama ❤️ e lascia che le altre parlino e siano invidiose” “Dolce ❤️🔥, queste donne sono gelose di te.😂” Ed in effetti Dolce Dona è stata di gran lunga la miglior concorrente dell’edizione.

