Dolce Dona, dal Big Brother Vip Kosovo, sbarca al Grande fratello Italia e reagisce così quando scopre tutto in diretta.

Il Grande Fratello si prepara ad accogliere in casa una nuova concorrente anche se si tratta di una ospite. Come ha annunciato Simona Ventura nell’ultima puntata, per qualche giorno, con gli attuali inquilini della casa più famosa d’Italia, vivrà anche Dolce Dona, una concorrente del Big Brother Vip Kosovo che, con la sua bellezza, ha già conquistato il popolo dei social, curiosa di vederla sbarcare in casa e di scoprire la reazione di tutti i casalinghi.

Dolce Dona ha così lasciato la casa del Big Brother Vip Kosovo salutando tutti i compagni e, convinta, di dover tornare a casa per motivi seri. Quando, però, nel corso dell’ultima puntata del reality show, è arrivata in studio, ha scoperto la verità e la sua reazione di fronte allo sbarco nel Grande Fratello Italiano è diventata subito virale.

La reazione di Dolce Dona all’arrivo nel Grande Fratello Italia

Quando era all’interno della casa del Big Brother Vip Kosovo, Dolce Dona è stata informata dagli autori della necessità di dover tornare a casa. “Non sto bene, ma spero che starò bene. Mi hanno detto che una volta uscita avrò 24 ore per decidere se rientrare o meno. Non ce la faccio a non piangere. Se è qualcosa di grave? Sì! Non stanno bene tutti a casa mia, è quello il problema. Adesso esco e poi in base a cosa sarà successo deciderò“.

Arrivata in studio, però, i conduttori Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi, le hanno annunciato che avrebbe dovuto prendere un aereo per arrivare a Roma ed entrare nella casa del Grande Fratello Italiano. “Oddio santo aiuto. Oddio wow ragazzi che emozione, non vedo l’ora! Ma che bello sono troppo felice“, ha detto.

