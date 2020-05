Dolcenera/ “A Music Farm ho trovato me stessa ma…”

Pubblicità

Sono trascorsi quindici anni dalla vittoria di Dolcenera a Music Farm, uno dei reality musicali che ha fatto la storia della Rai. L’esperienza però non è stata poi così tanto positiva per la cantante leccese. “La costrizione fisica non era la sopravvivenza, ma il fatto di essere chiuso“, ha dichiarato a Maurizio Costanzo qualche tempo fa. Oggi, martedì 12 maggio 2020, S’è fatta notte ritornerà in terza serata con la replica dell’intervista a Dolcenera. L’artista ha rivelato diversi dettagli riguardo a quella parentesi, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze subite sulla propria pelle. “L’ho vinto, però quella cosa… me la ricorderò come un’esperienza dal punto di vista musicale bellissima, perchè ho trovato me stessa”, ha confessato, “ma dal punto di vista psicologico…“. Non è stato semplice per la cantante riuscire a stare sotto le telecamere per tutto il tempo, 24 ore su 24. “Sentivo che quello schermo emotivo che mi ero creata lì dentro per protezione, lo avevo portato anche fuori”, ha aggiunto, “Mi ero irrigidita. E’ andato via dopo sette o otto anni. Ero indurita”. Come cantautrice, Dolcenera crede di essere stata più che penalizzata. “Sentirti indurito, non ti permette di fare il tuo lavoro”, ha sottolineato. Guardandosi indietro, Dolcenera è sicura che Music Farm abbia segnato il suo percorso artistico. E ancora di più la sua stessa scelta di non cavalcare l’ondata del successo. “Ho sempre fatto delle scelte a volte un po’ drastiche in onore della libertà e della musica prima di tutto”, ha detto, “prima della tv, prima della popolarità“. Clicca qui per rivedere il video di Dolcenera.

Pubblicità

Dolcenera, “Università? A tre esami dalla fine ho mollato”

Firenze è entrata nella vita di Dolcenera ai tempi dell’università. All’inizio però la cantante ha tentato di entrare alla Normale di Pisa. “Siccome avevo fatto il Classico e mi hanno fatto un test d’ingresso sul rinculo del cannone, in Fisica“, ha confessato a S’è fatta notte, “siccome non avevo molte conoscenze Matematiche gli scrissi una filippica dell’ingiustizia dei test d’ingresso“. La prova però non è andata bene e così Dolcenera ha scelto di trasferirsi nel capoluogo toscano, anche se in realtà è stata attirata anche dall’amore. All’epoca, il fidanzato Gigi Campanile era iscritto a Giurisprudenza e i due hanno iniziato la loro lunga storia d’amore, che dura da oltre vent’anni. La cantante però ha lasciato in sospeso Ingegneria Meccanica e la possibilità di laurearsi: “A tre esami dalla fine, ho mollato”. Per quanto riguarda la sua carriera musicale, Dolcenera non crede di poter essere inquadrata in un genere in particolare. In quel periodo, la cantante aveva pubblicato tra l’altro il singolo Più Forte, un estratto dall’album Amaremare. “Un amore senza differenza di genere, parte molto dalla mia storia e viene fuori anche da un viaggio”, ha detto riguardo al testo, parlando delle sue letture di psicanalisi e della passione per le ripercussioni del Sud del mondo che ha imparato ad apprezzare proprio in quel suo viaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA