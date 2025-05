L’ultima coppia in gara per la semifinale a Pechino Express 2025 è quella formata da Dolcenera con il compagno Gigi Campanile. I due, che hanno scelto il nome de I Complici, non sono particolarmente amati dal pubblico, come tante coppie di quest’anno. I due, infatti, sono stati più volte criticati dai telespettatori, non riscontrando i gusti e le preferenze del pubblico da casa per via di tanti piccoli episodi che non li hanno resi simpatici agli occhi dei telespettatori e del web, che non fa di certo il tifo per loro in vista della semifinale e dell’ipotetica finale.

“Vorrei fuori da Pechino Express Le Atlantiche e Complici. Per il resto ci sta anche bene, ma per una volta siate coerenti e ammettete che stanno eliminando tutte le coppie che meritavano di andare in finale perché tra le più forti” ha scritto un utente sui social. In tanti, durante l’ottava puntata di Pechino Express 2025 (così come nel corso delle precedenti), i telespettatori hanno sperato nell’eliminazione dei Complici, che hanno invece vinto la tappa. Un successo che non ha entusiasmato il web.

Nell’ultima puntata di Pechino Express 2025 prima di quella di questa sera, Dolcenera con Gigi Campanile hanno raccontato che si sono ripromessi di sposarsi in Nepal: i due, infatti, hanno vissuto in modo speciale la tappa, che hanno vinto. Proprio i due, che dunque hanno trionfato nell’ottava tappa, sono stati chiamati a scegliere chi eliminare tra Le Sorelle e Le Atlantiche, arrivate ultime. Dolcenera con Gigi Campanile hanno deciso di mandare fuori le sorelle Togni: una scelta per nulla apprezzata dal pubblico. Il motivo? “Avevano nominato noi quando eravamo nella stessa situazione” hanno affermato Complici, che hanno dunque mandato via Samanta e Debora, con grande dispiacere da parte del pubblico.