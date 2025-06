Gigi Campanile, il compagno di Dolcenera, in ospedale: l'annuncio della cantante sui social. Ecco come sta.

Gigi Campanile in ospedale: l’annuncio di Dolcenera

Con una serie di foto pubblicate sui social, Dolcenera ha annunciato il ricovero del compagno Gigi Campanile in ospedale. La cantante ha pubblicato una serie di foto, tra cui anche quella dell’ingresso della Chirurgia d’urgenza, accompagnando il tutto da un messaggio d’incoraggiamento con il compagno. “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale”, ha scritto la cantante.

Poi ha aggiunto: “Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di #PechinoExpress . Riuscirai a superare anche questo… Cuore mio!”.

Gigi Campanile: come sta e i messaggi di amici e colleghi

Il post di Dolcenera ha destato la preoccupazione dei fan della cantante che hanno imparato ad amare lei e il compagno Gigi durante la loro partecipazione a Pechino Express dove hanno dimostrato di essere una coppia unita nonostante le varie difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso della vita. Dolcenera non ha svelato il motivo del ricovero del compagno, ma il post ha ottenuto tantissimi commenti da parte di amici e colleghi, ma anche dei fan dell’artista.

“Forza Gigi”, scrivono in tanti. “Auguri di una pronta guarigione”, aggiungono altri utenti. “Forza Gigi. Siamo tutti con te e forza Manu. Insieme siete più forti e supererete tutto”, scrive una ragazza. “Cos’è successo? Vi inviamo tanti pensieri positivi. Forza”, aggiunge un altro utente. Tanto affetto e supporto, dunque, per Gigi Campanile che, in questo momento, sta affrontando un momento complicato con la compagna vicina.