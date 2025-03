Dolcenera spietata contro Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: “È disumana, ha il dente avvelenato”

A Pechino Express 2025 c’è una coppia che, in un modo o nell’altro, ha litigato con quasi tutte le altre: i Complici. Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile hanno avuto un acceso litigio contro i Magici Jey e Checco Lillo colpevoli di averli eliminati, gli Estetici perché, a detta loro, falsi e finti e nella puntata di questa sera di Pechino Express 2025 si sono scagliati contro i Cineasti soprattutto contro Nathalie Guetta. Tutto è nato quando l’attrice ed il segretario di produzione hanno chiesto ai Complici, Dolcenera e Gigi Campanile un passaggio sul loro mezzo, la coppia ha accettato ma poco dopo Nathalie ha deciso di scendere perché convinta che la destinazione fosse sbagliata.

A questo punto Dolcenera non ha tenuto nascosto tutto il suo disappunto accusando l’attrice francese di essersi comportata male nei loro confronti: “Prima ci ha chiesto un favore poi si è convinta che noi avessimo sbagliato strada ed è voluta scendere. Ci ha presi per scemi.” E non è tutto la cantante ha assistito ad uno dei tanti scleri dell’attrice francese e si è lasciata andare a commenti tutt’altro che lusinghieri: “Nathalie è disumana, è come se ci avesse dentro il dente avvelenato.” Insomma, Dolcenera contro Nathalie Guetta a Pechino Express 2025 c’è andata giù pesante.

E non è tutto perché successivamente i Complici hanno attaccato anche i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, ‘colpevoli’ di aver chiesto ed ottenuto un passaggio dalle Sorelle. “Io in maniera educata mi sono spostato dalle Sorelle per vedere se ci offrivano un passaggio arrivano loro e ce lo fregano.” ha attaccato Gigi Campanile un incredulo Jury Chechi. La coppia sul web ha attirato le antipatie degli utenti ed i commenti sono quasi tutti contro di loro su X: “Ci mancavano i Medagliati nella lista dei cattivi dei ‘molto umani’ Complici. Ora mancano solo Le Atlantiche ed hanno fatto l’enplein” “Sono insopportabili si lamentano sempre e vogliono passare per vittime” “Una delle coppie più insopportabili di sempre del programma.”