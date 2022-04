Dolcenera, nuovo singolo Spacecraft/ “Comporlo è stato un flusso unico e onirico…”

Dolcenera torna in radio con il singolo Spacecraft

Sta per fare ritorno sulla scena musicale italiana Dolcenera, la cantante salentina che da venerdì 22 aprile sarà in rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme digitali con Spacecraft, il suo nuovo singolo. Si tratta nel dettaglio del primo tassello che va a comporre il nuovo album in uscita il prossimo autunno. Spacecraft si presenta come una canzone romantica, sound anni Ottanta e testo dallo stile vagamente cinematografico. “…Avevo voglia di vederti… è come avere il cosmo dentro gli occhi, come guardare fuori da un oblò di uno Spacecraft”, canta l’artista nel suo nuovo brano nel quale si scorge la rappresentazione metaforica di uno stato d’animo tra la consapevolezza della fine di un sentimento e la nostalgia di un’emozione.

DOLCENERA / "Covid? Ci ha insegnato qualcosa. Non posso credere che..."

A raccontare il suo nuovo singolo è stata la stessa Dolcenera, come riferisce SkyTg24: “La composizione e la scrittura di Spacecraft è stato flusso unico e onirico. Magico oserei dire”. La cantante ha svelato la nascita del singolo, spiegando: “Una sera un amico batterista che non sentivo da tempo mi chiama e mi dice che sentiva di dovermi far ascoltare un bit; mentre ascolto il disegno di batteria con le mani sul pianoforte inizio a suonare gli accordi e a comporre la melodia. Sbalordita e felice me ne vado a dormire, ma mi sveglio d’improvviso all’alba ricordando un sogno che praticamente è diventato il racconto rappresentato dal testo della canzone”.

DOLCENERA/ La prima volta a Sanremo e la spiegazione sul nome (Techetechetè)

Dal nuovo album al podcast: gli impegni di Dolcenera

Il ritorno artistico di Dolcenera è segnato dal nuovo singolo dal titolo “Spacecraft” che arriva dopo il successo di alcuni suoi precedenti brani. Si tratta di “Amaremare”, con il quale è diventata testimonial permanente di Greenpeace e di “Nuovo giorno Nuova Luce” ovvero adattamento e reinterpretazione del brano “Feeling good” di Nina Simone e tema musicale della serie tv di Rai1 “Lea, un nuovo giorno”.

Nel frattempo Dolcenera oltre a dedicarsi alla realizzazione del nuovo album ha anche realizzato un podcast – di cui ha pubblicato recentemente il secondo episodio – dal titolo “Una canzone, una storia – Psicografia di un’artista femminile”. Si tratta di una analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno contribuito a scrivere la storia della musica, attraverso l’osservazione attenta delle loro canzoni che meglio le rappresentano e delle vicende che hanno caratterizzato le loro vite. Il tutto accompagnate dall’esecuzione voce e pianoforte delle canzoni protagoniste di ciascun episodio.

Dolcenera/ "A Music Farm ho trovato me stessa ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA