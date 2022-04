Dolcenera, “The Band”/ “A Carlo Conti ho detto subito di sì”

L’ultima apparizione televisiva di Dolcenera risale al 2016, anno in cui è stata coach a “The Voice of Italy” ed è in una veste simile che ora si appresta a tornare sul piccolo schermo. Emanuela Trane, questo il suo nome all’anagrafe, sarà infatti una delle maestre di “The Band“, il nuovo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti.

È stato proprio l’ex presentatore de “L’Eredità” a voler puntare su di lei, convinta che lei abbia la giusta esperienza per spronare i concorrenti che decideranno di prendere parte alla trasmissione: “È accaduto tutto come in un film – ha detto lei in un’intervista a ‘DiPiù Tv’ -. Un giorno, mentre stavo in macchina mi ha chiamato proprio Carlo Conti per dirmi: ‘Ho un programma per te, è perfetto, si tratta di musica“. Già questo è bastato per lei per cercare di saperne di più, incuriosita dalla proposta.

Dolcenera pronta a tornare in Tv: il suo nuovo ruolo a “The Band”

Dolcenera è certamente felice di questa opportunità e non ha avuto particolari esitazioni quando le è stato proposto di entrare a far parte del cast di “The Band: “Carlo e io ci conosciamo da tempo perché io abito a Firenze e lui anche. Così ho accettato con entusiasmo di fare il coach, l’insegnante a ‘The Band’. È un programma che vede per protagonisti gruppi musicali ‘in erba’. Mi è piaciuta l’idea di fare da maestra ai ragazzi che si affacciano sul palcoscenico. Poi, tra la giuria, ho trovato un’amica speciale: si tratta di Asia Argento. Un’altra mia amica, Loredana Bertè, mi diceva sempre che io e Asia eravamo sorelle senza saperlo, ma non le davo molto retta perché a Loredana piace sempre scherzare. Invece quando ho conosciuto Asia ho capito che aveva ragione. Tra noi c’è stata subito un’intesa speciale”.

La cantante non ha comunque intenzione di abbandonare la musica: "Ho continuato in questi anni a scrivere le mie canzoni e a produrle da sola. Un po' come quando ero piccola e nella mia stanzetta suonavo e scrivevo le canzoni, evitando i contatti con la gente" – ha concluso.











