Dolcenera/ “Un periodo buio, oggi voglio rialzarmi…” (Parlami d’amore)

Dolcenera ospite a Parlami d’amore

Dolcenera ha deciso di rialzare la testa e rimettersi in gioco e l’occasione è arrivata proprio con l’invito ricevuto per partecipare ad A grande richiesta (Parlami d’amore) il programma in musica di Rai1 per attendere la giornata dedicata agli innamorati. A suon di musica e di canzoni d’amore, Dolcenera finalmente scenderà in campo per tornare a fare quello che le riesce meglio, ovvero cantare. Lei stessa ha deciso di tornare sul palco proprio perché quest’ultimo anno, come per gran parte dei suoi colleghi, è stato difficile e complicato. La pandemia l’ha spinta ad una sorta di lockdown mentale che l’ha tenuta anche da eventi e programmi tv, un periodo che ha definito “buio e difficile” ma che adesso vuole dimenticare tornano a fare musica. Proprio in un’intervista a RTL 102, 5 ha ammesso di non essere riuscita nemmeno a cantare dai balconi come hanno fatto tutti gli italiani, una sorta di shock da cui però vuole risvegliarsi.

Dolcenera: “Un periodo buio, oggi voglio rialzarmi…”

Proprio qualche settimana fa, apparendo bellissima sui social e con una giacca aperta sul petto, Dolcenera ha ammesso di essere a lavoro su un nuovo brano e, in particolare, ha scritto su Instagram: “Come sto? Come state? Devo assolutamente fare una passeggiata 🤪 È stata una settimana importante per la nascita di una canzone che mi ha aperto il cuore, riattivato il sogno”. I fan sono felici di vederla di nuovo attiva e non solo musicalmente, quello che è nato dalla sua penna e dalle sue dita in questi mesi complicati forse lo scopriremo solo questa sera su Rai1.



