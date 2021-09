Dolceroma su Rai 3/ Un film italiano di qualità per chi cerca una serata impegnata

Dolceroma, film diretto da Fabio Resinaro

Dolceroma andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, venerdì 17 settembre, alle ore 21.20. Seguiremo una commedia italiana distribuita nel 2019, diretta da Fabio Resinaro (regista principalmente di cortometraggi e videoclip musicali) ed interpretato da Lorenzo Richelmy (Il talento del calabrone, La ragazza nella nebbia, One hundred eyes), Luca Barbareschi (Via Montenapoleone, Cannibal Holocaust, Ultimo mondo cannibale), Libero De Rienzo (Smetto quando voglio, Santa Maradona, A Tor Bella Monaca non piove mai) e Valentina Bellè (L’uomo del labirinto, Il divin codino, Sirene). Il film è stato prodotto da Rai Cinema e Casanova Multimedia e distribuito da 01 Distribution.

Dolceroma, la trama del film

Leggiamo la trama di Dolceroma. Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è impiegato in un obitorio, ma il suo sogno è fare lo scrittore. Il suo romanzo d’esordio finisce fra le mani di Oscar Martello (Luca Barbareschi), un affermato produttore cinematografico, che decide di realizzarne un film. Andrea è elettrizzato da questa nuova avventura, che promette di donargli una notevole celebrità, anche perchè al giovane viene permesso di lavorare alla sceneggiatura e seguire la produzione in tutti i suoi aspetti. Ben presto però le cose si rivelano ben diverse da come lo scrittore immaginava: il film è a bassissimo budget e il risultato finale minaccia di essere disastroso. Andrea, insieme a Jacaranda (Valentina Bellè), l’attrice protagonista della pellicola, decide così di trovare un modo per salvare la carriera e la dignità.

Video, il trailer del film “Dolceroma”

