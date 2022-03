Dolci di Carnevale/ Nutrizionista Donati Zeppa: “Frittura sana con oli vegetali e…”

Sabrina Donati Zeppa, docente di Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università degli Studi di Urbino, è stata ospite della puntata di Elisir andata in onda su Rai3 il 1° marzo 2022 per parlare dei dolci di Carnevale, che spesso non sono esattamente salutari: dalle chiacchiere alle zeppole, fino alle frittelle di riso. Le frappe e le castagnole, ad esempio, in quantità di 40 grammi, come sottolineato nel corso del programma, hanno un apporto di ben 200 Kcal.

L’esperta, in tal senso, ha voluto dare qualche consiglio ai telespettatori per preparare in casa dei piatti che siano il più sani possibili, anche se fritti. “Non c’è molta differenza di calorie in questi casi tra dolci fritti o al forno, anche perché spesso quelli che si dice siano cotti al forno sono stati precedentemente fritti. A casa invece è possibile farli soltanto a forno, senza oli aggiunti”, ha innanzitutto precisato. È per questo motivo che nella maggior parte dei casi è meglio optare per il fai da te, in modo da essere consapevoli degli ingredienti e delle modalità di cottura utilizzati.

Dolci di Carnevale: i consigli della nutrizionista Sabrina Donati Zeppa

La nutrizionista Sabrina Donati Zeppa, per quanto concerne la preparazione dei dolci di Carnevale, nel corso della puntata di Elisir ha voluto dare delle linee guida anche a coloro che non intendono in alcun modo rinunciare alla frittura in questo periodo dell’anno. “Per avere una frittura più leggera e salutare è importante utilizzare l’olio extra-vergine di oliva oppure l’olio di arachidi, che non sono ricchi di acidi grassi insaturi, che formano invece le sostanze tossiche. È fondamentale inoltre non utilizzare lo stesso olio più di tre volte, perché a quel punto ha raggiunto il punto di fumo e si è scaldato troppo”.

Un trucco per una frittura più salutare, inoltre, riguarda le quantità. “È meglio friggere in piccole porzioni, in modo che i cibi assorbano meno olio, e successivamente togliere quello in eccesso con la carta assorbente”, ha concluso l’esperta.



