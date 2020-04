Dolci e delitti la gara di cucina/ Su Rai 2 il film con Alison Sweeney (19 aprile)

Pubblicità

Dolci e delitti la gara di cucina va in onda oggi, domenica 19 aprile, nel tardo pomeriggio di Rai 2 a partire dalle ore 18:05. Si tratta di un film televisivo americano realizzato nel 2017 in coproduzione con il Canada la cui distribuzione è stata gestita dalla Hallmark Channel. La regia di questo appuntamento televisivo è stata curata dal cineasta Kristoffer Tabori mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Melissa Salmons. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi anche agli occhi del pubblico italiano tra cui Alison Sweeney, Cameron Mathison, Barbara Niven, Lisa Durupt, Gabriel Hogan e Kurt Evans.

Dolci e delitti la gara di cucina, la trama del film

Ecco la trama di Dolci e delitti la gara di cucina. Hannah, oltre ad occuparsi della sua rinomata pasticceria dove ogni giorno prepara degli ottimi dolci apprezzati praticamente da tutti i cittadini della sua piccola realtà nello stato del Minnesota, è particolarmente appassionata di situazioni poliziesche. Lei ha un certo sesto senso per le indagini e soprattutto può disporre di una sorta di istinto che le permette di intraprendere quello che è un percorso che la porterà senza dubbio alla risoluzione del caso.

Grazie alle sue competenze nel settore della preparazione di dolci viene invitata ad un noto talent show televisivo per fungere da giudice in una gara di ricette. Un’esperienza che la rende enormemente felice anche perché vede che il suo lavoro viene apprezzato praticamente anche a livello televisivo. Tuttavia, anche in questa situazione si troverà a dover affrontare una questione di natura poliziesca in quanto uno dei suoi colleghi giudici viene avvelenato e trovato morto prima che vada in onda la nuova puntata.

Non riuscendo proprio a restare fuori dalla vicenda, la giovane pasticciera avrà modo di entrare in contrasto con il detective che si deve occupare delle indagini per via delle sue continue intromissioni. Nonostante i primi contrasti tra il detective e la pasticciera, poco alla volta inizierà una fruttuosa collaborazione attraverso la quale si riusciranno a valutare con estrema attenzione ed efficienza i vari indizi che il killer ha lasciato sulla scena del crimine. I risvolti di questa vicenda saranno a dir poco sorprendenti in quanto verranno chiamati in ballo personaggi assolutamente insospettabili che però avevano una questione di vecchia data con il giudice trovato morto.



