Dolci per festa della Mamma 2022/ Ricette e idee golose: torte, millefoglie, semifreddi

DOLCI PER LA FESTA DELLA MAMMA: LE MIGLIORI IDEE

Quali sono i migliori dolci per la festa della Mamma che potremo realizzare per deliziare in modo goloso la persona più importante della nostra vita? Dalle torte ai semifreddi passando per gustosissime millefoglie e dolci al cucchiaio: sono numerose le proposte da sfoggiare in occasione della festa durante la quale celebrare la donna che ci ha messi al mondo. In questo nuovo focus ci occuperemo nel dettaglio delle ricette e delle idee pensate per la festa della mamma, in versione esclusivamente dolce. Un bel modo per rendere tale ricorrenza ancora più speciale!

Il mese di maggio oltre a includere la festa della mamma rappresenta anche il periodo in cui trionfa la frutta: dalle golosissime fragole alle prime pesche, proprio la frutta di stagione potrebbe rappresentare la protagonista principale per dei golosi dolci pensati per la festa della mamma, a partire da un vero e proprio classico: la torta panna e fragole. Si tratta di una ricetta estremamente semplice e veloce da realizzare anche da chi non è un vero e proprio esperto ai fornelli. Soffice e molto goloso, rappresenta il dolce ideale non solo per tale ricorrenza ma anche per la sua semplicità nella realizzazione. E’ richiesta infatti la classica base di pan di Spagna che potremo aromatizzare per l’occasione con una bagna analcolica alle fregole farcendola a strati con dolcissima panna e fragole rigorosamente fresche.

MILLEFOGLIE O SEMIFREDDO, I DOLCI PER LA FESTA DELLA MAMMA?

State pensando ai dolci per la festa della mamma perfetti? Ed allora eccovi una serie di idee e ricette imperdibili con le quali poter fare un vero e proprio figurone a tavola, magari al termine del vostro pranzo in famiglia pensato per festeggiare la vostra madre. Una golosa crostata ricotta e amarene potrebbe fare al caso vostro. Un dolce che mischia alla perfezione la nota acidula delle amarene sciroppate con la dolcezza della ricotta vaccina, il tutto contenuto in un guscio di squisita frolla. Da gustare fredda, potrete prepararla in anticipo e sfoggiarla al momento opportuno.

Per un fine pasto davvero goloso, potremo poi puntare ad un dolce per la festa della mamma davvero vincente: millefoglie con crema pasticcera e frutti rossi. Bello da vedere ma soprattutto buono da gustare. Per non parlare poi del semifreddo al mascarpone e crema di nocciole tra i dolci per la festa della mamma per chi non vorrà assolutamente rinunciare al gusto irresistibile di un manicaretto che male si abbina ad una dieta ma che certamente regalerà un tripudio di golosità! La carta vincente per chi non vuole sbagliare in occasione della festa della mamma, dal momento che non richiede alcuna cottura ed è possibile realizzarlo per tempo e conservarlo in freezer. Basterà tirarlo fuori solo qualche minuto prima per essere avvolti dal gusto imperdibile.











