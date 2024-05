Dolittle, Italia 1/ Trama e cast del fantasy con Robert Downey Jr., in onda oggi 29 maggio 2024

Il cast del film Dolittle, diretto da Stephen Gaghan

Mercoledì 29 maggio 2024, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso la commedia fantasy Dolittle. Tratto dai romanzi di Hugh Lofting, questo film è diretto da Stephen Gaghan – che alcuni conosceranno per i film Traffic, Syriana e Call of Duty: Ghosts – e prodotto da Susan Downey, Jeff Kirschenbaum e Joe Roth, con Robert Downey Jr. come produttore esecutivo. Le musiche sono curate da Danny Elfman, già noto per aver realizzato la colonna sonora dei Simpson, di Nightmare Before Christmas, dei primi due film di Spider Man e de La Fabbrica di Cioccolato. Anche la costumista è degna di nota: si tratta di Jenny Beavan, che già abbiamo visto in azione con Camera con vista e Mad Max.

Per quanto riguarda il cast, infine, troviamo il già citato Robert Downey Jr. nelle vesti del protagonista, ovvero il dottor John Dolittle, mentre Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Kasia Smutniak e Carmel Laniado interpretano rispettivamente Tommy Stubbins, Rassoulim, il dottor Mudfly, Lily Dolittle e Lady Rose.

La trama del film Dolittle: riuscirà il dottore a salvare la regina da una malattia misteriosa?

Dolittle è un veterinario speciale: riesce a comprendere e parlare con gli animali. Divenuto ormai famoso in tutta l’Inghilterra, la regina gli regala una vera e propria casa dove poter vivere – insieme alla figlia Lily e alla moglie – e curare tutti gli animali. Tutto cambia, però, dopo l’improvvisa morte della moglie. Dolittle non è più lo stesso e non vuole avere più contatti con le altre persone.

Un giorno, durante una battuta di caccia, un ragazzo di nome Tommy ferisce uno scoiattolo e si recherà da Dolittle in cerca di aiuto. Qui resterà affascinato dalle abilità del dottore e deciderà di diventare suo apprendista, imparando a sua volta a parlare con gli animali. Le novità però non sono finite: la regina, infatti, lo chiamerà a palazzo per curarla da un’improvvisa malattia. Sarà per assolvere a questo compito che il dottore partirà, insieme a Tommy, alla ricerca di un frutto speciale su un’isola lontana. Il viaggio, però, non sarà senza pericoli e sorprese: tra attacchi da parte del dr. Mudly e le abilità di Tommy, che man mano riesce a padroneggiare il linguaggio animale, l’avventura si fa sempre più pericolosa. Tra improvvisi colpi di scena e scontri impossibili, riuscirà Dolittle a trovare il frutto e salvare la regina?

