Dolittle, film su Italia 1 con Robert Downey Jr.

Dolittle è la commedia fantastica del 2020 che verrà trasmessa su Italia 1, sabato 22 febbraio, in prima serata alle ore 21:20. Il film è distribuito da Universal Pictures e prodotto in collaborazione con Perfect World Pictures, Team Downey e Universal Pictures. La regia è firmata da Stephen Gaghan, vincitore nel 2011 di un Premio Oscar e di un BAFTA per la migliore sceneggiatura non originale con Traffic, oltre a un Golden Globe per la miglior sceneggiatura originale per lo stesso film. Tra i suoi ultimi lavori alla regia si annoverano Gold: La grande truffa e After Earth: Dopo la fine del mondo.

Il ruolo del protagonista, Dolittle, è interpretato da Robert Downey Jr., che ha intrapreso la carriera attoriale sin da giovane, essendo figlio di un regista. Tuttavia, la sua vita personale è stata spesso complessa, segnata da problemi di dipendenza che hanno messo più volte a rischio la sua salute, portandolo anche all’ospedale in diverse occasioni. Nonostante le difficoltà, la sua carriera ha conosciuto una rinascita significativa, culminata nel 2024 con la vittoria dell’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Oppenheimer. Nel cast del film figurano inoltre attori di grande calibro come Antonio Banderas, Jessie Buckley e Michael Sheen.

La trama del film Dolittle: un veterinario con degli amici molto speciali

Dolittle narra la vicenda di John Dolittle, un veterinario eccentrico segnato dalla perdita della moglie avvenuta sette anni prima. Da allora, vive isolato nella sua tenuta in compagnia di una moltitudine di animali esotici, con i quali sembra aver trovato conforto e compagnia. La particolarità di Dolittle è la sua capacità straordinaria di comunicare con gli animali, comprendendo il loro linguaggio e dialogando con loro.

La tranquillità del suo rifugio viene interrotta quando la Regina si ammala gravemente, costringendolo a intraprendere un viaggio verso un’isola remota alla ricerca di una cura miracolosa. In questo luogo misterioso e inesplorato, Dolittle riscopre il piacere della vita e si lascia coinvolgere da meravigliose creature e vecchi rivali che alimentano le sue giornate.

Durante questa emozionante avventura, Dolittle non viaggia da solo: al suo fianco troviamo un giovane assistente e un gruppo variopinto di animali parlanti. Tra loro spiccano un gorilla estremamente ansioso, un’oca entusiasta ma un po’ goffa, uno struzzo burbero e polemico in continui battibecchi con un orso polare dall’ottimismo contagioso, e infine un pappagallo testardo che, nonostante il carattere deciso, si rivela il più fidato amico e consigliere del dottore.