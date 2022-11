Dolittle/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr e Antonio Banderas

Dolittle, film di Italia 1 diretto da Stephen Gaghan

Dolittle va in onda oggi, mercoledì 2 novembre, a partire dalle 21.20 Italia 1. Si tratta di una commedia del 2020 distribuita da Universal Picture e prodotta da Perfect World Pictures, Team Downey, Universal Pictures. La regia è di Stephen Gaghan. Nel 2001 per Traffic ha vinto l’Oscar, 1 BAFTA e 1 Golden Globe per la migliore sceneggiatura non originale. Il protagonista principale è Robert Downey Jr. È stato vincitore di 2 Golden Globe per Sherlock Holmes e America oggi. Al Festival di Venezia è stato premiato con il Premio Coppa Volpi per America oggi e Charlotte.

L’altro attore protagonista è Antonio Banderas. La sua grande occasione nel mondo del cinema la ottiene nel 1982, quando Almodóvar gli affida una piccola parte nel Labirinto di passioni Il cineasta rimane sempre il regista spagnolo fino a quando nel 1988 guadagna notorietà a livello internazionale con Donne sull’orlo di un crisi di nervi. Altri attori che compongono il cast sono: Michael Sheen, Jessie Buckley, Harry Collett e Jim Broadbent.

Dolittle, la trama del film: un veterinario un po’ vittoriano

Dolittle racconta la storia del veterinario un po’ stile vittoriano John Dolittle. Da sette anni il medico è rimasto vedovo e da quel giorno vive in solitudine nella sua tenuta insieme ai suoi animali che gli fanno compagnia.

La situazione della sua vita cambia quando la giovane Regina viene colpita da una grave malattia e nonostante non fossero le sue intenzione, Dolittle si vede costretto a intraprendere un viaggio verso paesi esotici alla ricerca di una cura. In questo nuovo habitat riscoprirà il piacere della vita, grazie alle creature che incontrerà durante il suo viaggio.

Nel corso di questa avventura il medico è affiancato da un’assistente e da un gruppo di animali parlanti quali un gorilla che soffre di ansia, un’oca non tanto brillante ma entusiasta di qualsiasi cosa, uno struzzo freddo e indifferente a qualsiasi cosa che gli capita attorno e che litiga spesso con un grosso orso popolare che al contrario vede sempre l’aspetto positivo delle cose e un pappagallo dal carattere cocciuto ma che poi diventa il migliore confidente del medico.











