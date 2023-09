Dom Famularo, morto a 70 anni il batterista americano/ “Diciamo addio ad una leggenda”

Grave lutto nel mondo della musica e di preciso della batteria: è morto a 70 anni Dom Famularo, considerato uno dei batteristi migliori al mondo, una vera e propria istituzione come segnala Accordo.it. Nato a Long Island, New York, Dom Famularo iniziò a suonare la batteria fin da giovanissimo, al punto da potersi considerare un batterista già a 12 anni. Inizialmente si dedicò al jazz, ma nel corso della sua carriera ha esplorato altri generi musicali, abbracciando soprattutto il rock. Viene considerato l’Ambasciatore globale dello strumento, alla luce delle sue masterclass tenute in ogni angolo del mondo, e nel corso delle sue esibizioni ha condiviso il palco con artisti come B.B. King, Chad Smith e Steve Gadd.

Michael Gambon è morto/ L’Albus Silente di Harry Potter stroncato da una polmonite

Moltissimi sono stati anche i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni, e nel contempo Dom Famularo si è speso per svariate iniziative riguardanti il mondo della batteria, come festival e manifestazioni. Proprio per via della sua qualità esagerata, della sua fama e della sua autorevolezza, ha ispirato moltissimi artisti giovani e meno, arricchendo così il background di tanti professionisti con la sua storia.

Armando Sommajuolo è morto a 70 anni/ Addio al giornalista di La7 e TeleMontecarlo

DOM FAMULARO, MORTO A 70 ANNI: I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Si tratta senza dubbio di una morte che lascerà il segno nel mondo della batteria e lo si capisce dagli svariati tweet apparsi in queste ore su X, come ad esempio quello di Drum Channel che scrive: “Oggi il mondo della musica ha perso una vera leggenda e il nostro cuore è davvero pesante nel dire addio all’incomparabile Dom Famularo. Il suo spirito continuerà a risuonare nei cuori dei batteristi di tutto il mondo, ispirando le generazioni a venire. RIP Dom Famularo”.

Mapex Drums pubblica: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del leggendario Dom Famularo, un caro artista di Mapex. La passione, la dedizione e la maestria senza precedenti di Dom nella batteria, hanno ispirato un mondo di musicisti. Ricordiamo e celebriamo oggi il suo straordinario viaggio”. Così infine Perl Drum Corp: “Pearl Drums riconosce la scomparsa del Drumming Global Ambassador, Dom Famularo, e invia le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in tutto il mondo. Dom ha condiviso il suo amore per la batteria per oltre 40 anni, diventando uno dei batteristi, insegnanti e motivatori più influenti e amati al mondo. Ha insegnato e fatto da mentore a migliaia di studenti, molti dei quali hanno intrapreso una fiorente carriera nel mondo della musica”.

Riccardo Iovino, morto CEO di EdiliziAcrobatica/ Il 58enne colpito da un malore improvviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA