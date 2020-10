Domani riunione urgente Cts-Speranza/ “Valuteremo altre restrizioni”

È stata convocata per domani una riunione urgente tra gli esperti del Cts e il ministro Speranza. Come riporta il Corriere della Sera, appuntamento previsto alle ore 15 di domenica 11 ottobre 2020: nel corso dell’incontro verranno discusse e valutate nuove misure per contrastare l’aumento dei contagi da Covid-19. Come vi abbiamo raccontato, nel corso delle ultime settimane sono stati registrati importanti aumenti di casi positivi in tutto il Paese e il Ministero è al lavoro per predisporre misure in grado di contrastare il rialzo. L’annuncio della riunione è arrivato dopo un consulto tra Roberto Speranza e Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Nel corso del dialogo sono stati accesi i riflettori sulle segnalazioni di alcuni ospedali, ormai al limite della capienza anche se non sono stati registrati problemi nelle terapie intensive.

DOMANI RIUNIONE URGENTE CTS-SPERANZA

Dopo l’obbligo della mascherina all’aperto, sono previste nuove misure e nuovi divieti per contrastare l’aumento di casi positivi: questi provvedimenti verranno discussi domani nella riunione tra il Cts e Speranza. Prevista una riflessione approfondita per quanto riguarda il sistema per sottoporre i cittadini al tampone: prevista una riorganizzazione totale, considerate le grandi difficoltà rilevate in diverse città, con code anche di 6-8 ore. A tal proposito, il Comitato tecnico scientifico ha lanciato l’allarme per l’eccessiva attesa per avere i risultati, che potrebbe avere gravi conseguenze sui cittadini obbligati a rispettare la quarantena.

«Arrivano giorni in cui dobbiamo recuperare il grande spirito nazionale di unità e di comunità, che ci ha consentito di piegare la curva nella prima fase», le parole del ministro Speranza nel corso di una manifestazione in Piazza del Popolo a Roma: «Abbiamo dimostrato nei giorni più difficili di essere un grande Paese, non il Governo, voglio essere chiaro, l’Italia. Dobbiamo dimostrarlo di nuovo perché i mesi che arrivano non sono semplici e dobbiamo dimostrare ancora di essere un grande Paese».



