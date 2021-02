Dombrovskis “Recovery porti a trasformazione Italia”/ “No a misure di scarso impatto”

Il Recovery Fund deve portare ad una trasformazione: questo il monito di Valdis Dombrovskis. Il vicepresidente della Commissione europea è intervenuto quest’oggi alla plenaria del Parlamento europeo sul Recovery and Resilience Facility, lanciando un appello agli Stati membri: serve ratificare la decisione sulle risorse proprie il più rapidamente possibile, in modo che la Commissione abbia la possibilità di iniziare con le operazioni per il finanziamento.

«La Commissione europea è in costante contatto con gli Stati membri per discutere dei preparativi dei piani, attualmente ci sono dei grossi progressi e abbiamo una visione abbastanza chiara su quanto 18 Stati membri su 27 vorranno includere nei loro Piani, ma c’è molto lavoro da fare», ha rimarcato Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis: “Recovery Fund porti a trasformazione”

Valdis Dombrovskis nel corso del suo intervento ha sottolineato la necessità di trovare il giusto equilibrio tra riforme e investimenti, ponendo l’accento su misure verdi e digitali: «Non vogliamo un patchwork di misure limitate con poco impatto, ma misure che portino a una trasformazione». Un messaggio all’Italia ed a tutti gli altri Stati membri: «Faccio un appello ai parlamentari affinchè appoggino il dispositivo per la ripresa e la resilienza permettendo agli Stati membri la presentazione ufficiale dei piani, in modo tale che il dispositivo diventi operativo a tutti gli effetti».



