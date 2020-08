Domenech vs Gasperini “Grazie per i cambi”/ “Allenatori italiani non sono i migliori”

Raymond Domenech torna a fare discutere. L’ex commissario tecnico della Nazionale francese, alla guida dei Blues nella straordinaria notte per noi italiani del 9 luglio 2006, ha deriso Gian Piero Gasperini su Twitter al termine di Atalanta-Psg (clicca qui per il video). La sfida valida per i quarti di finale di Champions League è terminata 1-2, vittoria nel finale per la formazione di Tuchel, e Domenech ha pensato bene di sfottere l’allenatore della Dea per la gestione del match, lanciando una frecciatina a tutta la categoria nostrana: «Complimenti al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che i tecnici italiani siano i migliori resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio». Parole che non sono passate inosservate a nessuno, nè in Italia nè in Francia, e che hanno acceso il dibattito sui social network…

DOMENECH VS GASPERINI: É BUFERA SUI SOCIAL

Tantissimi tra giornalisti, addetti ai lavori e semplici appassionati di calcio hanno messo nel mirino Raymond Domenech per l’attacco a Gian Piero Gasperini. Ovviamente sono centinaia i riferimenti alla finale dei Mondiali 2006, con il volto triste dell’ex ct transalpino per la vittoria della Nazionale italiana guidata da Marcello Lippi, ed è particolarmente ficcante il commento di Paolo Condò: «La Francia ha prodotto negli ultimi 40 anni allenatori enormi, da Hidalgo a Deschamps, da Jacquet a Demerre fino allo straordinario Zidane di oggi. Per nostra fortuna nessuno di loro era sulla panchina della nazionale nel 2006». Ben più diretta la replica di Roberto Renga: «Questo signore non ha ancora digerito il 2006. A fine partita disse che Materazzi aveva fatto un film. Insopportabile e tecnico piccolo piccolo». E l’ex ct dei Blues è stato attaccato anche in patria: la giornalista Anne-Laure Bonnet ha messo in risalto l’errore ortografico nel tweet di RD, chiedendosi «se si ricorda che ci sono 2 p a Lippi…».

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020





