Domenica delle Palme 2021/ Frasi e immagini via WhatsApp per auguri di pace

La Domenica delle Palme 2021 non è poi così diversa da quella vissuta l’anno scorso. Eravamo in pieno lockdown, mentre oggi abbiamo a che fare con restrizioni che nella sostanza non sono poi così diverse. Dunque, questa festività, con la quale si ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme dove fu accolto dalla folla con rami d’ulivo, assume un significato ancor più profondo. In questa data comincia tradizionalmente la Settimana Santa che ha come fulcro la morte e la resurrezione di Cristo, che assume quest’anno la speranza di una rinascita della nostra società. Di conseguenza, cambiano anche le frasi con cui fare gli auguri a parenti e amici, via WhatsApp e altri social, come Facebook, Instagram e Twitter.

“Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!” è una proposta o un punto di partenza per arrivare ad una frase di auguri originale a cui magari associare una delle immagini della Domenica delle Palme 2021 che vi proponiamo in fondo.

FRASI E IMMAGINI BUONA DOMENICA DELLE PALME 2021

Ci sono però concetti che non vengono meno, anzi che acquisiscono ancor più significato alla luce di ciò che stiamo vivendo anche nella Domenica delle Palme 2021. “Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!” e “Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi!” sono due frasi di auguri che possono tornare utili in tal senso. La pace è ovviamente il tema, sempre attuale: “Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme!”. In attesa delle parole di quest’anno di Papa Francesco, possiamo affidarci ad altre che ha espresso sempre in occasione della Domenica delle Palme.

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore (cfr Lc 19,38), gridava festante la folla di Gerusalemme accogliendo Gesù. Abbiamo fatto nostro quell’entusiasmo: agitando le palme e i rami di ulivo abbiamo espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite. Come fece nel Vangelo, cavalcando un asino, viene a noi umilmente, ma viene ‘nel nome del Signore’: con la potenza del suo amore divino perdona i nostri peccati e ci riconcilia col Padre e con noi stessi”.





