Domenica In, a rischio la puntata del 14 marzo per covid/ Si attende esito tamponi

La puntata di Domenica In del 14 marzo potrebbe essere a rischio. Come svela in esclusiva TvBlog, la trasmissione di Raiuno che, domenica scorsa è stata trasmessa da Sanremo ospitando i cantanti che hanno partecipato al 71esimo Festival riscuotendo un grandissimo successo, potrebbe essere fortemente a rischio a causa dei contatti che il gruppo di lavoro ha avuto con Pino Strabioli, risultato positivo al covid dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, positivo a sua volta. I primi tamponi a cui tutto il gruppo di Domenica in, compresa Mara Venier, è stato sottoposto, hanno dato esito negativo. Vincenzo De Lucia che aveva fatto il viaggio in auto con Pino Strabioli, è in quarantena e che è stato assente nella scorsa puntata del programma. Secondo il protocollo, tutto il gruppo di lavoro di Domenica In dovrà essere sottoposto ad un nuovo tampone nella giornata di sabato e, solo dopo aver ottenuto l’esito, si deciderà se andare in onda o meno.

DOMENICA IN SALTA? ECCO GLI OSPITI PREVISTI PER LA PUNTATA DEL 14 MARZO

Come spiega TvBlog, solo nella giornata di sabato la Rai deciderà se trasmettere la ventisettesima puntata di Domenica In. Tutto, naturalmente, dipenderà dall’esito dei tamponi. In attesa di capire cosa accadrà, TvBlog svela anche gli ospiti che dovrebbero intervenire nel corso della puntata qualora tutti i tamponi dovessero essere negativi. In attesa, dunque, di capire se Mara Venier terrà o meno compagnia al proprio pubblico domenica 14 marzo, gli ospiti previsti sarebbero Arisa, Noemi, Annalista e Aiello, tutti reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021. In collegamento da Milano, inoltre, dovrebbe esserci Ermal Meta dopo il terzo posto conquistato all’Ariston. Infine, ci dovrebbe essere il consueto spazio dedicato alla pandemia con l’intervento dei professori Sileri e Bassetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA