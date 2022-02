Domenica In, anticipazioni 13 febbraio/ Puntata a tema Sanremo 2022

Domenica In, anticipazioni e ospiti: chi ci sarà il 13 febbraio

Domenica In torna dopo la puntata dedicata al Festival di Sanremo 2022 nel giorno dopo la finale della kermesse canora. Anche nella puntata del 13 febbraio il tema portante sarà quello sanremese. Come rivelano le anticipazioni in relazione alla puntata odierna, infatti, saranno vari gli ospiti che arrivano direttamente dal palco dell’Ariston. Mara Venier, dunque, continua a cavalcare l’onda del successo straordinario avuto dal Festival, condotto ancora una volta – per il terzo anno consecutivo – da Amadeus.

Ecco allora che Domenica In, nella puntata del 13 febbraio, in onda dalle ore 14, in apertura lascerà spazio a Tutti pazzi per Sanremo che avrà in studio nella veste di opinionisti vari personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Ci sarà il giudice di Ballando con le stelle Fabio Canino, il giornalista Marino Bartoletti, il conduttore radiofonico e televisivo Pierluigi Diaco e la conduttrice del varietà del sabato notte di Rai1 Ciao maschio, Nunzia De Girolamo. Alcuni di loro erano già presenti nella scorsa puntata, quella dedicata a tutti gli artisti del Festival di Sanremo 2022.

Domenica In, ospiti: Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai e..

Chi saranno gli ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi, 13 febbraio, di Domenica In? Si parte dalla coppia inedita, che si è creata proprio in occasione di Sanremo 2022, ovvero quella formata da Donatella Rettore con Ditonellapiaga. Spazio poi a tre ragazzi giovanissimi che in modi differenti sono stati protagonisti del Festival: Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai. Proprio quest’ultimo, arrivato all’ultimo posto della classifica sanremese, ha avuto uno straordinario successo sui social nei giorni a seguire, con importanti passaggi anche in radio.

Non è tutto: Mara Venier continuerà a parlare del Festival di Sanremo anche negli spazi di Domenica in dedicati alle interviste a cuore aperto. Ecco dunque che la conduttrice intervisterà Fabrizio Moro e Michele Bravi, entrambi protagonisti della kermesse canora. Uno spazio sarà poi dedicato all’attrice Ornella Muti, che ha accompagnato sul palco Amadeus nel corso della prima serata del Festival.



