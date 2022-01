Domenica In, anticipazioni 2 gennaio 2022/ Ospiti Massimo Ranieri e Christian De Sica

Anticipazioni Domenica In, 2 gennaio 2022

Mara Venier non lascia solo il suo pubblico nemmeno in questo giorno di festa e si appresta a tornare in onda in questo secondo giorno dell’anno con la sua “Domenica In“, dopo il forfait della scorsa settimana deciso in seguito alla positività al Covid riscontrata a un membro dello staff del programma. E il menu predisposto dalla conduttrice si preannuncia interessante, volto a tenere compagnia ai telespettatori che si riuniranno sul divano di casa con gli affetti più cari.

Il Volo: chi sono le fidanzate di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble?/ Flirt veri e presunti

Gran parte della puntata sarà dedicata all’intrattenimento, ma non mancherà uno spazio incentrato sull’attualità, trattato sempre con l’attenzione che caratterizza da sempre la “zia Mara”.

Domenica In: Massimo Ranieri tra vita privata e carriera

Uno degli ospiti della nuova puntata di “Domenica In” sarà uno dei cantanti più amati, che vanta una carriera ultradecennale, Massimo Ranieri. L’artista napoletano conserva l’entusiasmo di un ragazzino ed è pronto a mettersi alla prova tornando in gara al Festival di Sanremo, dove aveva trionfato con uno dei suoi brani più noti, “Perdere l’amore” nel 1988. Questa sarà l’occasione anche per presentare il suo ultimo libro, “Tutti i sogni ancora in volo”.

Domenica In, perché non è in diretta la puntata?/ Caso Covid: intervista a Il Volo e…

Spazio poi a un’altra artista che sta vivendo un bellissimo momento sul piano professionale, Orietta Berti. La cantante interpreterà il suo nuovo singolo, “Luna Piena“, realizzato in sinergia con il giudice di “X Factor“ Hell Raton. In studio le sarà inoltre consegnato il disco di platino ottenuto grazie a “Mille“, canzone che l’ha vista collaborare con Fedez e Achille Lauro e diventata una delle più amate della scorsa estate.

Previsto poi l’intervento di un attore amato da grandi e piccoli, che ha raggiunto la popolarità grazie ai “cinepanettoni”, Christian De Sica, protagonista al cinema con Alessandro Siani del film “Chi ha incastrato Babbo Natale?“.

Il Volo/ Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone: "Papa Francesco è..."

L’angolo musicale avrà poi per protagonista Bobby Solo, che intratterrà il pubblico con alcuni dei suoi successi più importanti, tra cui “Una lacrima sul viso” e “Zingara”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA