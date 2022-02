DOMENICA IN/ Venier felice per Achille Lauro: “All’Eurovision 2022 per San Marino!”

Mara Venier felice per Achille Lauro!

Subito in apertura di Domenica In, Mara Venier ha voluto ricordare oggi la vittoria di Achille Lauro nella competizione che è stata aperta per dare la possibilità ad un cantante proveniente da tutta Europa di poter rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022.

Achille Lauro ha vinto il primo concorso Una voce per San Marino andato in scena ieri e quindi parteciperà subito all’Eurovision Song 2022. “Sono molto contento, prima di tutto è un segnale di ripartenza adesso”, ha commentato Lauro subito dopo la vittoria definendo quanto accaduto una grande opportunità per lui. “Noi da questo studio facciamo un grande applauso ad Achille Lauro che presto sarà qua!”, ha commentato Mara Venier che non ha mai nascosto la sua grande simpatia per Achille Lauro e per la sua arte. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In, anticipazioni e ospiti puntata 20 febbraio

Tanti attesi ospiti anche nella puntata di oggi di Domenica In, in onda dalle ore 14:00 alle 17:10 su Rai 1 In diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma andrà in onda oggi, domenica 20 febbraio 2022, la ventitreesima puntata del programma condotto da Mara Venier. Le anticipazioni rivelano che, ad esempio, avrà un altro protagonista del Festival di Sanremo 2022, cioè Massimo Ranieri. Con lui si ripercorrerà la sua straordinaria carriera artistica, ma non mancherà ovviamente una sua esibizione col brano “Lettera di là del mare“, con cui si è classificato all’ottavo posto all’Ariston vincendo il premio della critica Mia Martini.

Tra gli ospiti di oggi di Domenica In un’altra grande artista della musica italiana: Patty Pravo. Anche nel suo caso verranno raccontati alcuni momenti significativi della sua carriera, poi si esibirà con la canzone “E dimmi che non vuoi morire“, di cui ricorrono quest’anno i 25 anni dalla prima esibizione al Festival di Sanremo del 1997.

Ospiti Domenica In: Gustavo Thoeni, Dario e Asia Argento

Previsto a Domenica In anche un omaggio particolare a Patty Pravo. Ci penserà Morgan, che le dedicherà una interpretazione particolare delle canzoni “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più“. Oltre allo spazio musicale, ci sarà uno dedicato a Gustavo Thoeni. Secondo le anticipazioni interverrà per presentare il suo libro autobiografico “Gustavo Thoeni – I trionfi dell’uomo e del mito“.

Ma anche per lui sono previste sorprese, come il coro degli Alpini “Malga Roma”, poi Jerry Calà che ne è grande fan, Ornella Muti e un amico di vecchia data come Francesco Moser. Ancora musica sanremese con Giusy Ferreri che si esibire con “Miele“, Aka7even porterà la sua canzone “Perfetta così” e il duo Highsnob & Hu per “Abbi cura di te“. Infine, spazio al cinema con Dario e Asia Argento, ospiti oggi di Domenica In per la presentazione del film “Occhiali neri“, applaudito al recente Festival del Cinema di Berlino.



