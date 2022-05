Domenica In/ Anticipazioni 22 maggio 2022: Diretta e ospiti: Luigi Strangis e…

Anticipazioni Domenica In: puntata di domenica 22 maggio 2022

La fortunatissima stagione di Domenica In, poco alla volta si avvia sempre di più verso le sue battute finali. Anche oggi, domenica 22 maggio 2022 andrà in onda una nuova ricca puntata condotta nel pomeriggio di Rai1 da Mara Venier a partire dalle ore 14.00. Tanti gli ospiti che sono pronti a raccontarsi ma anche a divertirsi in compagnia della padrona di casa. Tra i tanti graditi ritorni, anche una “prima volta” negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Si tratta di Luigi Strangis, ultimo vincitore di Amici 21, il quale a distanza di una settimana esatta dalla finale del talent di Maria De Filippi si appresta ad essere consacrato anche sulla prima rete pubblica in una delle sue primissime interviste televisive.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Domenica In sono state fornire come sempre direttamente dal portale televisivo TvBlog che in vista dell’appuntamento con la trasmissione festiva di Rai1 ha stupito con un’ampia carrellata di nomi. Ospite atteso di questa trentaseiesima puntata sarà anche Gianluca Vacchi, uno dei personaggi più seguiti sui social e dal forte carisma, il quale si racconterà al cospetto di “zia” Mara spaziando dalla sua carriera professionale alla vita privata (dopo essere diventato di recente papà), fino a parlare con ogni probabilità di “Mucho mas”, il documentario che lo vede protagonista in prima persona e disponibile dal prossimo 25 maggio si Prime Video.

Tutti gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Esattamente come accaduto la scorsa settimana, anche oggi 22 maggio 2022 nel corso di Domenica In si tornerà a parlare di Eurovision Song Contest. Se, infatti, domenica scorsa avevamo assistito ad un piacevole collegamento con Alessandro Cattelan, questa settimana toccherà ad un altro conduttore dell’evento musicale che ha visto Mahmood e Blanco in rappresentanza dell’Italia e che si è concluso con la vittoria dell’Ucraina. Stiamo parlando di Mika. Tra gli altri ospiti anche i Ricchi e Poveri che si esibiranno con alcuni dei loro maggiori successi musicali.

Alla vigilia del trentesimo anniversario della strage di Capaci nella quale morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, il collegamento con Domenica In ci sarà la sorella del giudice antimafia, Maria Falcone. Infine, dopo aver parlato di musica e di attualità si parlerà anche di sport con Federica Pellegrini, pronta a raccontarsi dopo il suo addio al nuoto ed in vista delle nozze con Matteo Giunta.











